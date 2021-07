Realidade aumentada

Acidez e sarcasmo levam Maria Bopp, criadora de “Blogueirinha do Fim do Mundo” das redes sociais para o “Saia Justa”

Com a personagem Blogueirinha, Maria faz uma crítica social às influenciadoras digitais - Foto: Divulgação

Volta e meia, a internet projeta algum talento para a televisão. Só que no caso de Maria Bopp foi diferente. A atriz já era um rosto conhecido da tevê, ao protagonizar a série “#MeChamaDeBruna”, e ganhou uma segunda inserção na tevê com o sucesso da dissimulada “Blogueirinha do Fim do Mundo”, personagem que inventou em seu Instagram, onde acumula mais de um milhão de seguidores.

O sucesso da fictícia influenciadora digital extrapolou o universo das redes sociais e chegou à tevê por assinatura através do “Saia Justa”, do GNT. Inicialmente, a personagem estaria apenas na temporada de verão do programa, mas novamente foi além das expectativas e acabou ganhando um espaço fixo na produção ao vivo.

“É uma honra poder deixar a minha marca nesse programa. Com o programa ao vivo, não faço vídeos semanais, faço uma média menor de vídeos. Mas é bom porque tenho tempo e calma para escrever meus roteiros. O ‘Saia Justa’ é um programa que existe há muito tempo e apresenta debates importantes que são tensos ou estão no escuro. É interessante ver quatro mulheres de origens diferentes debatendo assuntos diversos”, valoriza.

Com a personagem Blogueirinha, Maria faz uma crítica social às influenciadoras digitais que vendem uma vida fora da realidade para o padrão da maioria dos brasileiros, ignorando por completo o caos e as mazelas sociais em que o País se encontra atualmente. Através de vídeos ácidos e críticos, a atriz não se furta, por exemplo, de criticar a abordagem que a pandemia de Covid-19 teve pelo governo no Brasil.

“Acredito no humor como uma importante ferramenta política. Acho que vídeos com humor e leveza se infiltram mais, as pessoas param para ver. Se eu ligasse uma câmera vociferando de raiva e indignação, por mais que seja válido e legítimo, as pessoas têm mais relutância. O humor é mais convidativo”, explica Maria, que trabalha sozinha na produção dos vídeos. “Eu mesma gravo, faço roteiro e edito sozinha. Entrego os vídeos prontos para o GNT”, completa.

Apesar de ser uma personagem ficcional, Maria tira muitas ideias de seus vídeos de situações ou comentários reais de famosas influenciadoras digitais. A atriz, inclusive, já tentou dialogar com outras blogueiras de grande repercussão, mas acabou sendo bloqueada nas redes. “Fico me questionando se essas pessoas estão realmente abertas ao diálogo ou só querem seguir com seus posts e suas vidas sem falar de política. A pandemia, por exemplo, é uma questão sanitária muito grave e que envolve todos nós. Ainda mais quem tem um alcance de voz tão com grande e com milhões de seguidores”, ressalta.

Maria também tem lidado com ataques orquestrados de ódio nas redes sociais por conta de seus vídeos críticos e com referências ao presidente Jair Bolsonaro. “Não me abalo muito com esses ataques de ódio. Eu me posiciono politicamente há bastante tempo, antes de Bolsonaro ser eleito. Há comentários misóginos e me desqualificando. Ainda assim, me acostumei a isso e amadureci. Hoje, me preocupo com os efeitos da internet de maneira geral. Vejo isso até como uma autocrítica. Há essa vontade de se sentir moralmente superior aos outros. Às vezes, estamos criticando nossos aliados. Algumas coisas podem ser contraproducentes”, analisa.

Além do “Saia Justa” e de suas redes sociais, Maria também pode ser vista na série “#MeChamaDeBruna”. As quatro temporadas da produção estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. A série, que conta a história da garota de programa Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, tem um papel fundamental na evolução da atriz diante das câmeras. “Aprendi a ser atriz com a Bruna. Foi a partir da série que eu assumi que queria seguir com aquela carreira. A série me deu coragem, tirou meus medos, os pudores do meu corpo… Foi minha porta de entrada para muita coisa”, valoriza.