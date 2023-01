RBD anuncia datas de shows no Brasil

Fenômeno do início dos anos 2000, grupo RBD se apresenta em novembro em São Paulo e no Rio de Janeiro

Rebeldes - Foto: Reprodução / Instagram

Fenômeno pop do início dos anos 2000, a banda RBD lançou na noite de quinta-feira (19) sua turnê internacional, com duas datas de shows no Brasil. O grupo se apresenta no dia 17 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e 19 de novembro no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro. A venda de ingressos começa às 10h de 27 de janeiro. Veja ao final da reportagem os preços das entradas.

A turnê “Soy Rebelde 2023” celebra o legado de 20 anos de música do grupo, com produção da T6H Entertainment e Live Nation. O grupo vai passar por 26 cidades nos Estados Unidos, México e Brasil, com shows em 10 estádios e 18 arenas. A expectativa é atrair um público total de 700 mil pessoas.

O grupo original era formado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann e Christian Chávez. Contudo, nem todos devem participar da turnê. Em janeiro, Alfonso Herrera afirmou que não poderia participar por conta de sua agenda como ator – ele tem projetos cinematográficos no México, em Hollywood.

O grupo musical RBD nasceu da novela mexicana “Rebelde”, um remake da versão original argentina e que foi televisionada no Brasil no canal SBT. O último show do RBD foi em 2008. O retorno do grupo para uma turnê já vinha sendo anunciado pelos integrantes em suas redes sociais.

INGRESSOS

Clientes BRBCard terão pré-venda exclusiva nos dias 24 e 25 de janeiro, começando no dia 24 às 10h online e às 12h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 27 de janeiro, nos mesmos canais e horários. Os ingressos estarão disponíveis no site www.eventim.com.br e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Veja detalhes:

SÃO PAULO

Data: 17 de novembro de 2023 (sexta-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

PREÇOS:

CADEIRA SUPERIOR – R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA – R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA INFERIOR – R$ 280,00 e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM – R$ 425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira

Bilheteria oficial em São Paulo (sem cobrança da taxa de serviço)

Dos dias 24 a 28/01 (terça à sábado):

Estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho)

Praça Charles Miller – Pacaembu – São Paulo/ SP

Bilheteria na entrada principal, ao lado do restaurante.

A partir de 31/01 – MEDIANTE DISPONIBILIDADE

Allianz Parque – Bilheteria A

Rua Palestra Itália, 200 – Água Branca – São Paulo/ SP

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h – Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

RIO DE JANEIRO

Data: 19 de novembro (domingo)

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos

Endereço: R. José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Classificação etária: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

PREÇOS