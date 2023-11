RBD: shows em São Paulo começam hoje; veja setlists e o que esperar

A banda RBD começa neste domingo, 12, sua série de apresentações na cidade de São Paulo. O grupo, que surgiu com o sucesso da novela mexicana Rebelde, tem uma geração de fãs fiéis desde os anos 2000 e embarcou em uma popular turnê entre Estados Unidos, México e Brasil.

A turnê Soy Rebelde 2023 marca o reencontro do grupo, em formação quase completa: estão presentes Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni. Somente Alfonso Herrera não participa dos shows.

Ao todo, são oito apresentações do grupo pelo Brasil, todas com ingressos esgotados – as duas no Rio já foram. Começam agora os shows em São Paulo, nos dias 12 e 13 no Estádio Morumbi e nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro no Allianz Parque.

O que esperar do show? O tradicional uniforme com gravatinhas está entre os figurinos, claro, mas não é o único. Além de roupas (e cabelos!) que vão reforçar a nostalgia dos fãs, os shows em outros países contaram com produção digna de artista pop, com coreografias, plataforma suspensa e grande estrutura.

Entre as músicas, espere clássicos da época da novela – mas os lançamentos recentes não ficarão de fora. Veja o provável setlist:

Provável setlist dos shows do RBD em São Paulo

Tras de Mí

Un Poco de Tu Amor

Cerquita de Ti

Aún Hay Algo

Otro Dia Que Se Va

Asi So Yo / Quando El Amor Se Acaba / Fuego

Inalcanzable

Tenerte Y Quererte / Me Voy / Dame / Y No Puedo Olvidarte / Para Olvidarte De Mí

Enséñame

Qué Hay Detrás

Tu Amor

Era La Musica / Wanna Play / Cariño Mío

Celestial

Bésame Sin Miedo

Ser O Parecer

Futuro Ex-Novio / Que Fué Del Amor

No Pares

Este Corazón

Siempre He Estado Aquí

Empezar Desde Cero

Solo Quédate En Silencio

Sálvame

Nuestro Amor

Rebelde