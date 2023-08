Cultura RBD dá início à ‘Soy Rebelde Tour’ com show no Texas; confira como foi

A banda RBD, ícone da música pop latino-americana, deu início à sua turnê mundial Soy Rebelde Tour na noite de sexta-feira, 25, no Sun Bowl Stadium em El Paso, Texas. O retorno tão aguardado acontece após uma pausa de 15 anos, e a emoção tomou conta do palco e dos fãs.

Com exceção de Alfonso Herrera, todos os membros originais do grupo estavam presentes: Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann.

Alfonso, que decidiu focar em sua carreira de ator após o fim da banda em 2008, enviou suas saudações via X, antigo Twitter: “Sucesso na turnê, forte abraço e o melhor sempre”, marcando os outros integrantes do grupo. Ele também já havia compartilhado anteriormente que sua decisão de seguir outros caminhos foi um dos motivos para o término da banda.

Anahí, uma das vocalistas, expressou sua emoção nas redes sociais: “Bebês! Meu coração explode, mas explode lindamente! Esperamos 15 anos por esse momento! Sinto o universo falando conosco da maneira mais linda. Hoje sentirei seus corações novamente”. Ela ainda acrescentou sobre a magia de estar no palco com seus colegas de banda: “Com Maite, Dulce, Christian e Christopher é onde eu acredito no artista que vive dentro de mim. Porque, com sua magia única, eles me enchem de força para alcançá-la”.

A Soy Rebelde Tour promete ser um grande evento, com mais 52 apresentações programadas até o final do ano. Entre os locais confirmados estão 29 shows nos Estados Unidos, quatro na Colômbia, oito no Brasil e 11 no México. No Brasil, os fãs poderão conferir a banda no Rio de Janeiro nos dias 9 e 10 de novembro e em São Paulo entre os dias 12 e 19 de novembro.

Este retorno marca um momento histórico para os fãs da banda e para a música latina, relembrando os sucessos que marcaram uma geração.