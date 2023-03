RBD anuncia novas datas de shows no Brasil

Após esgotar rapidamente os ingressos para quatro apresentações no Brasil, a banda RBD anunciou novas datas de shows no país. “Soy Rebelde Tour 2023”, que marca o retorno do grupo ao palco após 15 anos, ganhou mais uma apresentação no Rio de Janeiro e três em São Paulo. Os shows acontecem nos dias 10, 12, 13 e 19 de novembro, respectivamente.

As vendas serão abertas na quarta-feira (29), a partir das 8h no site oficial da Eventim, e de forma física às 10h nos estádios Pacaembu, em São Paulo (SP), e Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Os shows acontecem nos dias 10, 12, 13 e 19 de novembro, respectivamente – Foto: Reprodução / Instagram

O show que aconteceria em 19 de novembro no Engenhão, no Rio de Janeiro, foi alterado para o dia 11 (no mesmo local), e uma data extra foi incluída na cidade – 10 de novembro. Já em São Paulo, serão realizados shows nos dias 12 e 13 de novembro no Morumbi, 19 de novembro no Allianz Parque, além dos já esgotados 16, 17 e 18 de novembro.

Para os shows na capital paulista, os ingressos custarão entre R$ 210 (meia-entrada na arquibancada e cadeira superior) e R$ 850 (inteira na pista premium).

DEMANDA

A Eventim, empresa responsável pela venda de ingressos para os shows, divulgou que planejou uma estrutura “robusta” para atender o público nos pontos de venda físicos e online.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Na última edição da turnê, houve uma procura recorde de ingressos pela legião de fãs do grupo, com mais de 700 mil acessos simultâneos ao site da empresa. Para garantir a qualidade da comercialização online, a Eventim opera sistemas com os mais altos níveis de segurança tecnológica. A empresa conta com a parceira Queue-IT, referência mundial no gerenciamento de vendas para grandes eventos, e que gera uma fila na qual os clientes são organizados de acordo com a ordem de chegada e cuja liberação gradual é feita respeitando esse critério”, explicou a Eventim.

Para realizar a compra online de ingressos para a turnê “Soy Rebelde Tour 2023”, é necessário realizar um cadastro prévio no site oficial da Eventim. A compra no site e na bilheteria física será limitada a quatro ingressos por pessoa e é controlada pelo número do CPF.

“A fim de evitar golpes e compras de ingressos falsos, os fãs devem adquirir seus bilhetes, exclusivamente, por meio dos canais oficiais (site www.eventim.com.br e na bilheteria oficial de venda física). Os ingressos nunca devem ser adquiridos em outros sites de vendas ou através de contatos realizados por email, WhatsApp, telefone ou quaisquer outros meios que não sejam os canais oficiais”, orientou a Eventim.