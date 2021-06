‘Raul Seixas Experience’ será em 2022

Kika Seixas, mesmo depois de revirar o baú de Raul Seixas, que recebeu da mãe do artista, Maria Eugênia, afirma que ainda há muito a ser mostrado. Ela fala sempre da importância de São Paulo na carreira do músico, onde ele realmente teria sido recebido e abraçado como em nenhum outro canto de sua trajetória (a afirmação sempre traz rusgas com fãs baianos) e da vontade de fazer uma grande homenagem ao artista na capital paulista. Sendo assim, Kika revela que a maior experiência memorialística feita a Raul está sendo preparada para ser realizada em São Paulo, em 2022.

A Raul Seixas Experience, “única imersão biográfica na carreira do pai do rock nacional aprovada pelas herdeiras de Raul Seixas, Vivi Seixas, Scarlet Seixas e Simone Seixas”, como é apresentada pelos organizadores, está sendo programada para junho do ano que vem.

A mostra será montada sobre uma área com cerca de 900 metros quadrados, ambientes temáticos, música, interatividade e realidade aumentada “para levar o fã a uma experiência única, além, claro, de mais de 4.500 objetos pessoais catalogados originais, desde manuscritos a vídeos inéditos, música, roupas, instrumentos e muito mais para levar o público à loucura”.

Depois de estrear em São Paulo, em data e local ainda não divulgados por estarem em estudo, a mostra seguirá para Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Brasília antes de finalizar em Salvador.

A empresa responsável será o Grupo Tacatinta, do diretor artístico Branco Gualberto. Ele fala ao Estadão sobre a montagem: “A importância deste tipo de evento para Raul, desta natureza, é a de proporcionar ao público uma imersão na vida e obra de um dos maiores artistas do Brasil, imersão esta que vai ser contada em ordem biográfica, com um acervo de cerca de 4 mil peças, entre muitos manuscritos. Vamos também reconstruir locais (que fizeram parte da trajetória do músico). Assim, o público poderá sentir como era na época, por exemplo, o famoso Elvis Rock Club e até poder fazer uma viagem na nave do Plunct, Plact, Zum”.

