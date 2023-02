Cultura Raul Gil é internado em hospital para realizar procedimento no esôfago

O apresentador Raul Gil precisou ser internado nesta quarta-feira, 1º, para realizar um procedimento no esôfago. “Seu Raul” foi ao Hospital Albert Einstein para realizar exames de rotina e os médicos resolveram fazer uma endoscopia, por isso os médicos acharam melhor que ele fosse internado.

O procedimento foi realizado na noite da quarta e a equipe preferiu, por precaução, manter o apresentador internado. A endoscopia foi feita pelo médico Sérgio Felizola, que acompanha Raul Gil desde os anos 1990.

A endoscopia é um método de exame por meio de imagens no sistema digestório superior. Um tubo flexível é inserido na boca do paciente e passa através da garganta para o esôfago, estômago e duodeno (a parte mais alta do intestino delgado).

Até a tarde desta quinta-feira, 2, o apresentador segue no hospital, mas pode ser que receba alta ainda hoje, após passar por uma nova avaliação médica.