Raul Gil anuncia aposentadoria aos 86 anos: ‘Parei com a televisão’

Raul Gil foi homenageado pelo Domingão Com Huck, da Globo, que foi ao ar neste domingo de Páscoa, 31. Em determinado momento, ele anunciou sua aposentadoria, aos 86 anos de idade.

“Quero avisar vocês, o público, o telespectador, que esse ano eu me aposento. Não faço mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano, 2024. Aí, parei com a televisão”, disse, durante conversa com Luciano Huck e Paulo Miklos, dos Titãs, no palco da atração.

“86 anos e 60 de televisão, serviços prestados, né?”, disse Huck, que o aplaudiu junto com o músico e a plateia. “É… Então eu vou dar uma parada. Acho que está na hora de eu me aposentar”, continuou Gil.

O Estadão buscou contato com o SBT a respeito da decisão de Raul Gil em se aposentar, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Raul Gil no ‘Domingão Com Huck’

Luciano Huck introduziu o colega: “Alguém que está no ar há mais de 50 anos, dono de quadros icônicos que atravessaram gerações, dono de um enorme talento, estilo inconfundível, humor, e de quebra sabe cantar. Um apresentador que teve papel importante no início da carreira de vários artistas”.

“Com quem eu competi no mesmo horário no início do meu ciclo na Globo, em 2000, mas com enorme respeito. Hoje é dia de reconhecer àqueles que ajudaram a asfaltar a estrada por onde hoje eu trafego. Prestar reverência a ele: o apresentador do chapéu, do banquinho, dos calouros. Do alto de seus 86 anos, Raul Gil, no Domingão!”

Em seguida, o convidado entrou no palco com seus tradicionais trejeitos. Foi recepcionado pela plateia cantando a tradicional música de seu auditório: “O Raul perguntou/você não acertou/pegue o seu banquinho/e saia de mansinho”.

Sentado em um banquinho e com um microfone dourado trazido pela produção, Raul Gil assistiu a uma série de imagens de acervo narradas por Luciano Huck. Foi lembrado desde a sua juventude, como um dos 10 filhos de um casal de imigrantes espanhóis, que chegou a trabalhar vendendo pastéis na feira, sendo metalúrgico e lavador de ônibus.

Sua trajetória na TV foi destacada desde seu início, na TV Excelsior, e passagens por Record e Tupi até chegar ao SBT. “Emociona a gente, porque você vem do nada… E daqui a pouco está recebendo uma homenagem dessas”, agradeceu, com os olhos marejados.

Em seguida, uma dinâmica em que a voz de um artista era apresentada para que Raul tentasse acertar quem era. Com as identidades reveladas, eram exibidos vídeos com mensagens em homenagem ao comunicador. Foram exibidos recados de Simony, Sidney Magal, Ary Toledo, Titãs e Ratinho. Ele ainda cantou algumas músicas diante da plateia.