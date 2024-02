No ar em novela do SBT, Beatriz Oliveira torce por mais oportunidades no audiovisual

No ar em “A Infância de Romeu e Julieta”, Beatriz Oliveira sabe que sua realidade é bem diferente da vivenciada por outros surdos que escolheram a carreira artística. Aos 26 anos, ela dá vida à romântica e batalhadora Pórcia da novela infantojuvenil do SBT.

Na trama, assim como a intérprete, a personagem é uma pessoa com deficiência. “A inclusão ainda é escassa, mas há uma tentativa, o que já é um começo. Digo isso porque, se você olhar, são um em um milhão os personagens que representam pessoas com deficiência ou com algum tipo de condição física diferente do padrão”, alerta a paulistana.

Para Beatriz, o que falta é mesmo a abertura de espaço para que qualquer profissional possa se destacar. Mas é preciso que essa movimentação não seja maquiada. “As denúncias para que haja mudanças nesse sentido têm surtido efeito. Isso pode melhorar dando mais oportunidades para que pessoas como nós ocupem esse espaço sem precisar ouvir piadas capacitistas e, também, aprendendo a interagir com esses corpos. Não basta colocar a pessoa ali para falar que está incluindo. É preciso entender o universo dela”, frisa.

A chance de interpretar Pórcia surgiu exatamente porque o SBT procurava uma atriz surda para interpretar a personagem. “Entraram em contato com a minha agência e fui chamada para realizar o teste”, conta. De cara, Beatriz se sentiu animada com a possibilidade de ingressar em um projeto que apostaria em uma releitura de William Shakespeare. E não se trata exatamente da que é referenciada no título: Pórcia, assim como outros personagens da trama escrita por Iris Abravanel, é inspirada no clássico “O Mercador de Veneza”. “Fiquei interessada em saber como eles trabalhariam a evolução dela. A curiosidade era enorme”, assume.

Assim como sua personagem na novela do SBT, Beatriz Oliveira também é surda – Foto: Caio Oviedo_Divulgação

Na história, Pórcia mora com o pai e, por ter sido, desde muito cedo, colocada dentro de uma bolha de proteção por ele, vive imersa em um mundo de livros e contos de Jane Austen. “Ela é uma mulher dedicada, romântica, inteligente e muito forte. Ao longo da sua trajetória, aprende a se expandir e a se tornar uma pessoa mais independente do pai”, defende Beatriz, que mergulhou na leitura e na própria comunidade surda em sua composição. “Foi um processo de imersão lendo livros, vendo vídeos e indo a lugares e a eventos com pessoas surdas como eu. Também me inspirei nas princesas da Disney para entender os trejeitos dela. Queria que a Pórcia fosse delicada como elas”, entrega.

Nome completo : Beatriz Oliveira de Araújo.

: Beatriz Oliveira de Araújo. Nascimento: 10 de setembro de 1997, em São Paulo/SP.

10 de setembro de 1997, em São Paulo/SP. Atuação inesquecível : “Todas”.

: “Todas”. Interpretação memorável : Lázaro Ramos como Roque no filme “Ó Paí, Ó”, dirigido por Monique Gardenberg e lançado em 2007.

: Lázaro Ramos como Roque no filme “Ó Paí, Ó”, dirigido por Monique Gardenberg e lançado em 2007. Momento marcante na carreira : “Quando fui aprovada no meu primeiro teste, para fazer ‘Escola de Quebrada’ (filme)”.

: “Quando fui aprovada no meu primeiro teste, para fazer ‘Escola de Quebrada’ (filme)”. O que falta na televisão : “Legenda, intérprete e acessibilidade”.

: “Legenda, intérprete e acessibilidade”. O que sobra na televisão : “Não sei dizer ao certo o que sobra”.

: “Não sei dizer ao certo o que sobra”. Com quem gostaria de contracenar : Lázaro Ramos.

: Lázaro Ramos. Se não fosse atriz, seria : Advogada ou veterinária.

: Advogada ou veterinária. Ator : Lázaro Ramos.

: Lázaro Ramos. Atriz : Ruth de Souza.

: Ruth de Souza. Novela : “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012. Vilão marcante : Cristina, papel de Flávia Alessandra na novela “Alma Gêmea”, escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo entre 2005 e 2006.

: Cristina, papel de Flávia Alessandra na novela “Alma Gêmea”, escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo entre 2005 e 2006. Personagem mais difícil de compor : Pórcia.

: Pórcia. Que novela gostaria que fosse reprisada : “Gabriela”, escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo em 2012.

: “Gabriela”, escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo em 2012. Que papel gostaria de representar: Gabriela, personagem do livro “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado.

Gabriela, personagem do livro “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado. Filme : “O Auto da Compadecida”, dirigido por Guel Arraes e lançado em 2000.

: “O Auto da Compadecida”, dirigido por Guel Arraes e lançado em 2000. Vexame : “Desmaiar no set”.

: “Desmaiar no set”. Mania : “De esfregar os dedos”.

: “De esfregar os dedos”. Medo : “De não poder mais atuar”.

: “De não poder mais atuar”. Projeto: “Dublar”.

“A Infância de Romeu e Julieta” – SBT – Segunda a sábado, às 20h45, e cinco capítulos disponíveis todas as segundas-feiras no Prime Video