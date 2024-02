Em ‘Vicky e a Musa’, Cecília Chancez celebra protagonismo e o lançamento de carreira musical

Parte ativa da Geração Z, que marca as pessoas nascidas entre a segunda metade da década de 1990 e 2010, Cecília Chancez também tem uma rotina em que boa parte do seu tempo passa pelo celular e as famosas dancinhas das redes sociais.

E foi justamente uma dança despretensiosa na internet que levou a atriz ao seu primeiro grande papel no vídeo. Há duas temporadas, ela vive a protagonista Vicky da série infantojuvenil “Vicky e a Musa”, produzida pelo Globoplay. “Fiquei muito nervosa na hora de encarar os testes, como sempre, mas acho que esse nervosismo faz parte. Fiz tudo com o coração. Acredito que isso contou muito na hora de trazer verdade para o teste da Vicky”, valoriza.

Recentemente, a série assinada por Rosane Svartman estreou sua segunda temporada na plataforma de streaming. No primeiro musical criado pelos Estúdios Globo, um dos principais destaques da trama é a amizade de Vicky e Luara, papel de Tabatha Almeida. Depois dos desentendimentos que abalaram esse forte vínculo na primeira temporada, parece que a dupla retomou a cumplicidade, com as personagens mais unidas do que nunca pela música e pela dança, duas paixões em comum das amigas.

No palco, as adolescentes também encontram parceria já que Luara se redime com a trupe pelas armações que criou, entrando para o grupo de teatro. “Vi uma repercussão bem grande da primeira leva de episódios. Principalmente vindo da galera da minha idade, foi um carinho muito bom de receber. Nessa nova temporada, a Vicky está muito mais destemida a fazer o teatro dar certo e preservar suas amizades”, aponta.

Cecília Chancez é a protagonista de “Vick e a Musa” – Foto: Divulgação_GLOBOPLAY

Apesar de viver sua primeira grande oportunidade diante das câmeras, Cecília já se preparava há bastante tempo para ingressar na vida artística profissional. Desde criança, a atriz frequentou aulas de ballet, sapateado, violino, violão e canto. “É muito insano e, ao mesmo tempo, extraordinário (viver uma protagonista), pois eu já começo aprendendo muito nessa primeira experiência”, celebra.

A estreia da nova temporada de “Vicky e a Musa” não é a única grande novidade profissional de Cecília no início de 2024. De carona em todo o clima musical da série, a atriz também dá seu primeiro passo no universo da música. Ela lançou seu primeiro single, “Surreal”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. “Estou muito feliz com essa nova etapa da minha carreira e me sinto muito confiante para as próximas experiências nesse meio”, afirma Cecília, que sempre nutriu uma paixão pela música. “Esse amor só cresceu cada vez mais com o tempo. Me sinto grata por acreditar que a música me salva todos os dias”, completa.

“Vicky e a Musa” – Duas temporadas completas disponíveis na plataforma Globoplay