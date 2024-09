'Raridades X': Xuxa anuncia álbum com faixas inéditas da carreira; veja lista - O Liberal

Xuxa Meneghel deve lançar o primeiro álbum depois de um hiato de oito anos. A apresentadora surpreendeu os fãs ao anunciar Raridades X, com músicas inéditas; que foram apresentadas em programas especiais e ficaram de fora de seus outros discos.

O novo álbum, com 10 faixas, será lançado pela Som Livre no dia 24 de setembro. Já é possível fazer o pré-save em plataformas digitais. Além da assinatura na parceria, Xuxa recebeu uma homenagem da gravadora: um quadro comemorativo dos 10 bilhões de plays de suas canções nas plataformas de streaming.

“Eu tenho fãs que são mais que fãs. Cada vez que um artista da Som Livre fazia algum lançamento, sempre ia alguém nos comentários e perguntava: e a Xuxa?”, disse a rainha dos baixinhos em seu anúncio do lançamento no Instagram.

Segundo Xuxa, não se trata de uma retomada na carreira musical, mas um “carinho” para os apaixonados pela trajetória da apresentadora. Ela deu a entender que o Raridades X não será o único fruto do novo contrato.

“Eu sei que de repente vai ter algumas músicas que vocês sentirão falta e ainda não vieram, muitas vezes bate em compositores que não deram ok e outras dificuldades, mas estamos fazendo de tudo para que a partir de agora sempre tenha novidades”, escreveu ela.

Confira as faixas que estarão presentes no novo álbum:

Ilha Deserta

Com Amor

Astronauta de Papel

Você Caiu do Céu

Chefinho Mandou

Litoral

Amigo Especial

Defensores da Natureza

Pé no Chão

Doce Mel (Bom Estar Com Você)