Raquel Brito revela detalhes de mal-estar no reality ‘A Fazenda’

Raquel Brito revelou detalhes de sua condição de saúde que a desclassificou da Fazenda 16, uma miocardite aguda. No programa Domingo Espetacular deste domingo, 13, ela falou sobre um pedido que fez aos médicos, na ambulância: “Me ajudem, estou morrendo”.

Sobre os sintomas que teve durante a prova do reality, a ex-peoa explicou: “Muita falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, dor no corpo. A sensação que eu tinha é que ia morrer ali, no campo de prova”.

“Quando eu vi as médicas tentando me reanimar, eu disse ‘vou morrer’, e ouvi elas pedindo para acelerar a ambulância, porque eu estava tendo espasmos”, disse também, sobre a experiência que teve a caminho do hospital.

Ela falou também que foi realizada uma massagem cardíaca, utilizada para reanimar pacientes de parada cardíaca.

A mãe de Raquel, Elisângela, explicou que a situação da ex-peoa normalizou: “Não é nada cirúrgico, é só inflamatório”. O prognóstico é que a situação seja estabilizada dentro de três meses, afirma também o médico responsável pelo caso de Raquel.