Rapper tenta beijar gato avaliado em R$ 100 mil e leva tapa

O gato do rapper Oruam voltou a viralizar nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, quando o artista compartilhou um vídeo em que tenta beijar o animal, mas leva um tapa.

A reação engraçada do Malandrex, nome do bichano, repercutiu nas redes sociais entre usuários que acompanham a rotina do animal de estimação de Oruam. Na legenda, o cantor brincou: “Meu gatinho manso”, escreveu na legenda do vídeo que acumula mais de nove milhões de visualizações.

Malandrex é da raça Savannah F1 e pode custar até R$ 100 mil. O preço se deve a excentricidade do bichano, que é considerado a raça mais rara do mundo.

Quem mais mostra o dia a dia de Malandrex é a namorada do rapper, Fernanda Valença, que é estudante de veterinária e tem dois cães e um macaco.

Conheça a raça Savannah

Segundo o National Geographic, a identificação dos gatos Savannah varia de acordo com a distância genética de seus ancestrais. Os categorizados como F1 são fruto direto de um pai serval e uma mãe doméstica, por exemplo.

Os filhos de Malandrex serão Savannah F2 e por aí vai. Os animais podem pesar até 11kg, têm pescoços longos e o que mais chama atenção, além da pelagem que se assemelha a de uma mini onça, são as orelhas grandes e largas.

O preço se deve justamente a raridade do animal. De acordo com o site, enquanto um Savannah F1 pode custar US$ 22 mil (R$ 108 mil), um F5 pode ser comprado por cerca de US$ 1.000 (R$ 4,9 mil).

A venda do bichano levanta preocupações entre veterinários, principalmente no que diz respeito a saúde e bem-estar da mãe doméstica e dos gatinhos. Como os servais machos têm até quatro vezes o tamanho de um gato doméstico, isso pode causar complicações na gravidez, com a mãe menor dando à luz gatinhos “maiores do que seu corpo deveria naturalmente carregar”, diz Tammy Theis, fundadora e diretora executiva da The Wildcat Sanctuary, ao National Geographic.