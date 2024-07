Raphael Logam se destaca como o vilão Hans em ‘Família é Tudo’ e tem dupla estreia no streaming

Raphael Logam tem encarado uma rotina exaustiva e intensa nos últimos meses. O ator, que integra o elenco de “Família é Tudo”, tem respirado e vivido tudo que envolve o universo do vilão Hans durante boa parte da semana. Porém, mesmo quando está longe dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Logam não deixa de ser questionado pelas maldades e armações do antagonista das sete.

Na novela escrita por Daniel Ortiz, Hans faz de tudo para que os primos não herdem a herança de Frida, papel de Arlete Salles. Filho de Catarina, também vivida por Arlete. Ele se acha injustiçado e pouco reconhecido, já que foi o único da família que tomou a frente dos negócios. Tal como a mãe, sonha um dia ser o dono da gravadora e faz de tudo para que Frida o considere como herdeiro.

No ar em dose dupla, Logam pode ser visto em universos completamente diferentes. Enquanto em “Família é Tudo” o ator vive o ambicioso executivo Hans, a trama de “O Jogo que Mudou a História” apresenta um papel totalmente oposto. Na história criada por José Júnior, Logam interpreta Jesus Pedra, um carcereiro iniciante que é impactado com a rotina caótica do presídio da Ilha Grande desde seu primeiro dia no novo emprego.

“Jesus Pedra é um cara jovem, que está entrando para faculdade para fazer engenharia civil. Ele faz parte dessa realidade social que conhecemos, e precisa de dois ou três empregos para pagar o curso. Então, resolve procurar uma oportunidade para ser vigia, trabalhando à noite no presídio. Só no treinamento descobre que, na verdade, é para trabalhar na organização que toma conta dos internos”, explica.

A trajetória do Hans o tem surpreendido de alguma forma?

Sim, bastante. Isso está sendo bem novo para mim. Como eu só havia feito obras fechadas, sempre recebia a obra completa. Mas, com a novela, estou recebendo os capítulos por bloco. A Arlete tem me ensinado muito sobre televisão. Quando fiz uma participação há muitos anos, eu iria fazer apenas 10 diárias. Mas me enviaram a novela inteira. Acho até que mandaram por engano (risos). Mas a Arlete me contou que há muito tempo não é mais assim. Cada bloco que chega eu fico sempre surpreso com os caminhos do Hans.

E o mistério do sumiço da Frida, como esse enredo irá se desenrolar daqui até a reta final?

Esse é o maior mistério da novela. Todo mundo já tem a Frida como morta. Os irmãos tratam como se ela tivesse morrido. Mas, para ser bastante honesto, não faço a menor ideia de como esse mistério irá se desenrolar. Por mais que estejamos perto e tenhamos alguns indícios, tudo pode mudar. É uma obra aberta.

Além de “Família é Tudo”, no próximo dia 24, você também poderá ser visto na quinta temporada de “Impuros”, original Disney+. Você esperava que a série tivesse uma vida tão longeva no streaming?

Acho que ninguém imaginou isso. Geralmente, os trabalhos mais longos são as novelas, né? Que podem levar de 10 meses a um ano. Streaming era uma coisa meio cinema. Vai lá, faz e valeu. Próximo. Mas “Impuros” tem seguido e não quero parar tão cedo. Costumo dizer que “Impuros” é como aquele gol do Bebeto de voleio da Copa de 1994 (risos).

De que forma isso?

Foi lindo, no ângulo. “Impuros” pegou na veia certinho. Um golaço. A gente não esperava esse sucesso. Primeira temporada é sempre uma aposta. De repente, o público já está saturado da temática. Mas “Impuros” veio forte, bonito e potente. Hoje em dia é mais comum ver um projeto ganhar vida por tanto tempo. Se o seu personagem não morrer, pode seguir por muito tempo. Começamos a série na década de 1980. Tem muito assunto ainda.

O Evandro do Dendê, de “Impuros”, rendeu a você duas indicações ao Emmy Internacional. Qual o tamanho desse projeto na sua trajetória.

Foi um divisor de águas. Foi um personagem de uma grandeza enorme e me lançou para o mundo. Sou eternamente grato. Não foi meu primeiro protagonista porque eu vivi o Saci Pererê, na “A Turma do Pererê”, da TV Brasil. Foi meu primeiro trabalho grande e legal. Mas o Evandro foi um divisor e sou eternamente grato. Estamos juntos há um seis ou sete anos e viramos uma família.

Recentemente, você também chegou ao Globoplay como um dos protagonistas de “O Jogo que Mudou a História”. Como foi essa parceria com o showrunner José Júnior?

O José Junior tem um conhecimento absurdo, é um cara que tem uma bagagem muito forte com esse tema, escreveu com muito carinho e inteligência. O público vai poder entender uma história que é falada há muitos anos e que acredito que nunca tenha sido contada por alguém tão sábio. São 12 protagonistas, vários personagens, cada um com a sua história e curva dramática. É a maior série que já fiz de elenco e tem um elenco preto, potente.