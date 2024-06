Ralf, ex-dupla de Chrystian, lamenta afastamento do irmão

O cantor sertanejo Ralf declarou que não estava em contato com o irmão, Chrystian, desde a separação da dupla em 2021 e que esperava que o ex-companheiro fizesse contato. “Eu esperava que ele fosse me ligar porque ele desmanchou, eu precisava me frear nisso e procurar respeitar aquele momento que ele estava vivendo, que parecia tão feliz, de estar gravando com pessoas que ele queria”, disse em entrevista ao Fantástico neste domingo, 23.

Segundo Ralf, a separação da dupla foi um pedido de Chrystian que queria ter a liberdade de gravar com outros cantores do sertanejo universitário. Apesar de ocorrer sem brigas, ambos pararam de conviver.

O sertanejo também afirmou saber da doença, mas não da gravidade. Chrystian morreu no dia 19 de junho, aos 67 anos, após sofrer um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por comorbidades.

“Eu esperei muito. Eu esperei muito que ele me procurasse, para que eu não cortasse aquele momento que ele estava vivendo. Não tenho arrependimento de nada. Eu só tenho o sentimento de ter ficado tanto tempo sem ver meu irmão”, disse Ralf.

Em uma carta publicada no sábado, 22, nas redes sociais para o irmão após a morte, Ralf também lamentou a falta de uma despedida com o irmão. “Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir. Mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao senhor Jesus. Descanse em paz, meu irmão”, escreveu.

O primeiro disco da dupla de irmãos Chrystian e Ralf foi lançado em 1983, com regravações de outros cantores e compositores. Responsáveis por levar o gênero musical sertanejo para as telenovelas, emplacaram sucessos como a música Saudade, no folhetim Pacto de Sangue, de 1989, e de Mia Gioconda, de 1996, ambas da Rede Globo.

Os dois também emplacaram canções como Nova York, Chora Peito, Cheiro de Shampoo, Sou Eu, Vai Voltar Pra Mim, Amor Além da Vida, Você Não Sabe Amar e Alô. A dupla se separou em 2021, após 40 de carreira, quando Chrystian iniciou sua carreira solo.