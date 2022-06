Cultura Rafaella viraliza no Instagram com seus bonecos de palito

“Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor… Se sou o senhor bendito, no Cristo me salvou. É mentira da barata, ela tem uma perna só.” É assim que começa o vídeo que viralizou e fez com que o perfil de Rafaella Tuma crescesse no Instagram e TikTok. Com o lema “me divirto desenhando pra você se divertir assistindo”, ela já chegou a mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.

A ilustradora de 33 anos já publicava alguns de seus trabalhos na rede social, mas começou a apostar nos vídeos com bonecos de palitinhos em março deste ano.

Depois que o áudio do cordeirinho caiu no gosto do público, outros vídeos já publicados em seu perfil começaram a receber mais visualizações. Por exemplo, o vídeo no qual um menino mudou a letra do Hino Nacional e até Marte entrou pra brincadeira, e já tem mais de 19 milhões de visualizações.

Outro trabalho que conquistou o público foi o da Alice, que recebeu vários xingamentos da amiguinha que ligou para chamá-la pra brincar: já são mais de 22 milhões de visualizações.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, a ilustradora diz estar ainda entendendo o que aconteceu para receber tanta gente nova no seu perfil. “Fico enfurnada em casa criando os vídeos e não consigo acompanhar o que está acontecendo, mas está sendo muito bom”, comenta.

Mudança de vida

Para Rafaella, é uma mudança de vida, não só no seu perfil do Instagram. Ela explica que, antes de investir no novo perfil, já trabalhava com animação e ilustração, mas era algo diferente voltado só para TV e publicidade.

“Antes meu trabalho era terceirizado: eu entrava no projeto para fazer a animação e era contratada como ilustradora pela agência responsável. Agora é diferente, tenho voz porque quem me contrata sabe o que faço e é exatamente por isso que me procura”, diz.

Além dessa mudança nos processos de trabalho, Rafa avisa que a curadoria para encontrar o áudio ideal e começar a trabalhar na ilustração também é uma parte do projeto que demanda tempo.

Muitas vezes, um áudio que ela apostava que não faria sucesso viraliza e ganha um espaço na agenda de memes do público. “Nos primeiros, o processo era chato, porque eu passava o dia procurando áudio e não queria limitar a nenhum público. Meu intuito sempre foi um conteúdo leve. E, para filtrar o áudio dentro dos critérios que estabeleci, trabalhava horas. Demorava mais para encontrar o áudio do que para desenhar. Mas logo mudou porque começou a ficar mais interativo com o público”, conta.

A ilustradora lembra que, aos poucos, os mais de um milhão de seguidores no Instagram e no TikTok começaram a enviar áudios pessoais – atualmente ela já tem um acervo com esses pedidos. “Nesse arquivo há alguns muito bons, inéditos, que trazem elementos de surpresa para o público.”

Já o áudio do “cordeirinho”, que trouxe boa parte da visibilidade conquistada por Rafaella nas redes, tinha sido um meme passageiro no TikTok, em que as pessoas estavam dublando o áudio – mas foi a ilustração de Rafa que fez com que a musiquinha ganhasse o público. “Trabalhei na melhor parte do áudio, que já era muito bom. Então acredito que isso fez reviver o meme”, explica.

Sucesso

Dentre os 40 vídeos já publicados no seu perfil do Instagram, Rafa conta que alguns conteúdos quase não foram ao ar, como o vídeo da dentadura. “São duas mulheres conversando sobre ficar com homem de dentadura – eu tinha achado engraçado, mas, no dia de postar, fiquei com receio. Temia que acabasse com meu engajamento (que estava indo bem), mas teve mais de 12 de milhões de visualizações”, lembra.

A criatividade de Rafaella Tuma chamou a atenção de Ivete Sangalo, que entrou para o universo dos bonecos de palitinhos e ganhou uma homenagem especial da ilustradora em seu aniversário de 50 anos. No vídeo, os filhos da cantora aparecem para parabenizá-la. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.