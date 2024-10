Rafael Cardoso e Mari Bridi: entenda a polêmica que envolve medida protetiva contra o ator

Na última semana, Rafael Cardoso revelou que está impedido legalmente de ver seus filhos, Aurora, de oito anos, e Valentim, de seis, com a ex-mulher, Mariana Bridi.

Ele também é pai de Helena, prestes a completar um ano, fruto de seu atual relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz.

O ator e a influenciadora digital foram casados por 15 anos e se separaram em dezembro de 2022. A polêmica em torno dos dois começou após Cardoso responder comentários nas redes sociais, acusando o ator de abandonar os filhos do primeiro casamento.

Depois do pronunciamento do ex-marido, Mariana usou suas redes sociais para falar da situação, revelando que existem dois processos judiciais contra o ator em curso: um na vara da família e outro no Juizado de Violência Doméstica. Ela disse que as ações precisam permanecer em sigilo para preservar a integridade dos envolvidos, principalmente das crianças.

“Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los”, explicou. Aurora e Valentim vivem sob a guarda exclusiva da mãe, mas a influenciadora digital explicou que essa é uma situação temporária.

Mariana ainda ressaltou que segue rigorosamente as determinações legais de uma medida protetiva em vigor para garantir sua saúde mental e física. “Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela Justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente.”

Em seu discurso, ela também criticou a falta de apoio a mulheres que passam por violência emocional e psicológica. “Por que a Justiça impedira um pai de ver seus filhos presencialmente? Essa é a pergunta que raramente é feita, porque, como sociedade, fomos ensinados a questionar e julgar automaticamente as decisões de uma mulher”, ressaltou.

No final do pronunciamento, a ex-mulher de Cardoso afirmou que ele mantém contato diário com as crianças de maneira virtual. A influenciadora digital lamentou a atitude do ator, revelando que seu desejo era manter a situação privada.

Rafael Cardoso rebate acusações da ex-mulher

Nesta terça-feira, 22, Rafael Cardoso voltou a se pronunciar sobre o assunto em suas redes sociais. Em um comunicado publicado em seu Instagram, ele negou que tenha sido violento com a ex-mulher e com os filhos.

“Nunca encostei um dedo nos meus filhos ou na mãe deles … Ontem, fui bombardeado com notícias sobre dois processos que correm em segredo de Justiça. Como não podemos expor menores, venho aqui afirmar que nenhum deles é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles”, começou.

Ele explicou que tornou a situação pública porque recebe comentários, que não são verdadeiros, sobre os seus filhos, ressaltando que não ver Aurora e Valentim não foi uma decisão sua.

“Estou em paz, com a consciência tranquila. Nunca encostei um dedo na mãe ou nos meus filhos! Assim que a Justiça se manifestar, quebrarei o silêncio e vocês conhecerão a verdadeira história. Assumo meus erros. Não vivo de imagem criada ou qualquer tipo de personagem. Minha essência será revelada quando chegar a hora certa”, finalizou.