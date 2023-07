Cultura Rafa Kalimann revela que mantém sobrenome do ex-marido mesmo após cinco anos do divórcio

Rafa Kalimann revelou que seu ex-marido ainda está presente em sua vida de uma forma que poucos imaginavam. A influenciadora, que foi casada com o cantor sertanejo e também ex-BBB Rodolffo até 2018, contou ao PocCast que não tirou o sobrenome dele dos seus documentos. A informação foi compartilhada por ela na última quinta-feira, 13.

Questionada pelos apresentadores Lucas Guedez e Rafa Uccman sobre como era seu nome em registro, ela prontamente respondeu: “Rafaela Freitas Ferreira de Castro Mathaus”. O último sobrenome, no entanto, foi adicionado ao da influenciadora depois do casamento, em 2016.

Rafa então explicou que é só uma questão de tempo para a mudança acontecer. “É do meu ex-marido, eu não tirei ainda. Eu fiquei com preguiça de mudar nos documentos e eu quero mudar para Kalimann, aí eu já tiro de uma vez”, disse.

Durante o podcast ela ainda compartilhou o desejo de incluir o nome na certidão dos futuros filhos. “Vou mudar meu nome e isso é um fato porque eu quero que meus filhos se chamem Kalimann. Já é assim, lá em casa todo mundo conhece Kalimann”, contou.

Rafa também explicou de onde vem o sobrenome artístico “diferentão”. A influenciadora, inclusive, já falou algumas vezes sobre o assunto na 20ª edição do Big Brother Brasil. “Quando eu era criança eu achava que eu precisava ter um nome artístico porque todo mundo tinha. E aí eu não sei se minha imaginação criou isso ou se eu sonhei. Sei que um dia cheguei e falei para a minha mãe: Mãe, meu nome agora é Kalimann”, relembrou.

Rafa Kalimann e Rodolffo Mathaus se casaram em 2016, em uma cerimônia realizada em Aquiraz, no Ceará. Após a separação, os dois fizeram questão de dizer que mantinham uma relação amigável. Em 2020, já divorciada, a influenciadora integrou o primeiro elenco dos “Camarotes” do BBB20. No ano seguinte, foi a vez de Rodolffo integrar o BBB21.