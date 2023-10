Rachel Sheherazade aparece nas redes pela primeira vez após expulsão de ‘A Fazenda’

Após expulsão do reality show A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19, devido a uma agressão contra a influenciadora Jenny Miranda, Rachel Sheherazade se pronunciou pela primeira vez em suas redes sociais. Em um vídeo de um minuto, a jornalista disse estar em paz e em casa com a família. “Em breve voltarei a falar sobre as razões pelas quais deixei o programa, por questões contratuais eu ainda não posso falar”, disse.

A ex-Fazenda também agradeceu pela defesa e mensagens de apoio dos fãs após a expulsão. “Quero agradecer a cada um de vocês pela empatia”

A briga que levou à expulsão da jornalista foi exibida no programa na noite desta quinta-feira, 19, e mostrou a divergência entre a fazendeira da semana, Jenny Miranda, e Sheherazade sobre as atividades a serem executadas na fazenda.

Ao ser destinada para cuidar das ovelhas, Rachel se recusou a fazer com a justificativa de estar cansada por cuidar do lixo na semana anterior e desencadeou uma série de brigas com a influenciadora. A discussão atingiu o limite quando Jenny enfrentou Rachel na área das ovelhas e a jornalista estendeu a mão no rosto de Jenny, ação interpretada como agressão pela produção do programa. A briga foi interrompida por Lucas Souza que entrou entre ambas.

Enquanto Rachel chorou e afirmou ter apenas se defendido, a influenciadora disse ter sido agredida: “Ela meteu a mão na minha boca”, afirmou já dentro da casa. Horas depois, Rachel entra no closet e não retorna, o que faz com que os peões sintam falta dela.

O anúncio foi transmitido aos participantes do programa por um comunicado logo depois. “Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa”, iniciou a nota.

Na sequência, foi informado que Rachel está fora do jogo e pedido que os demais peões arrumem as malas da jornalista.

Com a expulsão, a Roça da semana foi cancelada, liberando André, Kally e Nadja da berlinda e possível saída do programa.