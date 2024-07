‘Quero que ela cresça feliz, com uma autoestima maravilhosa’, diz Iza sobre filha

A cantora Iza falou sobre maternidade em uma entrevista no Conversa com Bial nesta sexta-feira, 12. Segundo o jornal O Globo, a conversa havia sido gravada antes da exposição da traição de Yuri Lima, ex-namorado da artista, e foi editada para não citar o nome do jogador. Iza falou sobre o fim do relacionamento na última quarta, 10.

“Espero muito ser uma boa mãe e saber que sou uma boa mãe”, declarou ela durante a entrevista. A cantora também falou sobre como deseja o futuro da filha, Nala. “Eu quero que ela cresça muito feliz, rodeada de pessoas que a amam, com uma autoestima maravilhosa”, disse.

Durante o programa, Iza revelou já sentir vontade de ser mãe há dois anos. “A sensação era de relógio biológico. Eu sabia que eu ainda tinha tempo, que eu poderia congelar os meus óvulos. … Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre tive esse sonho de ter alguém produzido por mim”, brincou.

A artista também disse que está trabalhando em seu próximo disco, de reggae, e que, por conta disso, reduziu sua agenda de shows. “Pesadão, Bateu, Brisa, um monte de músicas minhas já têm essas referências”, afirmou ela sobre a aposta no gênero.

Revelação de traição de Yuri Lima

Antes do Conversa com Bial, Iza publicou um vídeo no Instagram anunciando o fim do relacionamento com Yuri Lima e dizendo ter sido traída pelo jogador do Mirassol. Eles assumiram o relacionamento em 2022. Em abril deste ano, o então casal revelou a gravidez.

“Esse caldo já entornou. Eu só queria muito vir falar com vocês, para que vocês vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima não somos mais um casal”, disse ela. No vídeo, a cantora explicou que descobriu que Yuri tinha um caso após a amante tentar vender prints de conversas com o jogador para o jornalista Leo Dias. Ainda durante a revelação, Iza contou que Yuri mantinha contato com essa outra mulher, com quem ele havia tido uma relação antes do namoro com a cantora.

“Eu queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem meu momento porque, afinal de contas, eu estou grávida. Nunca, na minha vida inteira, imaginei passar por isso”, disse. “Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável. Então resolvi vir aqui falar. Falar que estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir para que vocês respeitem meu momento mesmo.”

Até a publicação desta matéria, Yuri Lima ainda não havia se pronunciado publicamente sobre o ocorrido.