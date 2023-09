Cultura ‘Queria um pedido de perdão’, diz Cissa Guimarães sobre condenados pela morte do filho

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu emitir uma ordem de prisão a Rafael de Souza Bussamra e Roberto Bussamra, condenados pela morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, em julho de 2010. Neste domingo, 3, a artista voltou a comemorar a notícia, mas lamentou a demora da decisão.

“Treze anos não são treze dias”, disse ela em entrevista ao Fantástico. “É vencer essa batalha, que eu acho que já tinha que ser vencida há tanto tempo. Mas eu nunca desisti, nunca mesmo.”

Cissa também lamentou o fato de ninguém da família dos condenados ter procurado a família dela para um pedido de desculpas. “Eu queria um pedido de perdão. Eu tenho a impressão de que eu até perdoaria. Tem momentos que eu fico com uma raiva, mas aí eu me acalmo, e eu sei que isso é o Rafa”, afirmou.

A atriz relatou que nunca teve vontade de procurá-los, mas já encontrou Rafael e Roberto na sessão final de julgamento. Segundo ela, os dois sequer a olharam.

A artista ainda relembrou a propina paga por Roberto a policiais à época e criticou os agentes envolvidos no crime. “Enquanto estava sendo discutido quanto de dinheiro era para ser dado, tinha uma pessoa morrendo”, comentou.

Ela contou que receber a notícia da prisão dos dois foi um “misto de emoções”: um alívio pela decisão, mas também um sentimento de reviver o caso. Cissa, em entrevista concedida ao Fantástico duas semanas após o acidente, comentou que nunca mais iria gargalhar.

No domingo, a atriz contou que hoje consegue dar risada e que, quando gargalha, pensa no filho. “Apesar de ser a maior dor do mundo, de eu nunca conseguir superar isso, eu agradeço tanto por esse menino ter vindo para mim”, disse ela.

Conforme o programa, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já emitiu o mandado de prisão. Ao receber a notícia, Cissa se emocionou. Ao Fantástico, a defesa de Rafael e Roberto não quis comentar o caso, mas confirmou que os dois receberam a decisão e irão se apresentar à Justiça.

Condenação

Rafael de Souza Bussamra foi condenado a cumprir 7 anos de prisão em regime fechado e mais 5 anos e 9 meses em regime semiaberto. O pai, Roberto Bussamra, terá que cumprir 8 anos em regime fechado e 9 meses em regime semiaberto. Os dois chegaram a ser condenados em 2015, mas, em 2016, a pena foi revertida para serviços comunitários. A decisão foi revogada em 2018.

Relembre o caso

Rafael Mascarenhas, filho de Cissa Guimarães, morreu aos 18 anos após um atropelamento no Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ele andava de skate com os amigos enquanto o local estava interditado para manutenção.

Testemunhas do caso chegaram a afirmar que dois carros faziam um “racha” – corrida ilícita praticada em vias públicas. Em homenagem ao jovem, hoje o túnel se chama Túnel Rafael Mascarenhas.