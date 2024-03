Cultura ‘Quem Vem Pra Cantar’, novo quadro do ‘Domingão com Huck’, pode emocionar, mas depende demais da escalação

Desde quando assumiu o “Domingão com Huck”, em 2021, Luciano Huck aposta em uma estratégia cautelosa e, ao mesmo tempo, interessante para a condução do programa herdado de Fausto Silva na Globo. Afinal, o apresentador foi obrigado a incorporar sucessos já consagrados do “Domingão do Faustão”, como o “Dança dos Famosos”, mas também trouxe quadros que já apresentava à frente do “Caldeirão do Huck”, como “Quem Quer Ser um Milionário” e “The Wall”.

Por outro lado, também não hesitou em novas investidas que poderiam agradar, como a “Batalha do Lip Sync” e, agora, na largada de 2024, o inédito “Quem Vem Pra Cantar”. Uma chance de garantir convidados de peso como atrações musicais, proporcionar parcerias inusitadas e curiosas e, de quebra, prender a atenção do público, para descobrir quem é o cantor misterioso que soltará a voz junto com o convidado.

A dinâmica do “Quem Vem Pra Cantar” é simples. No palco, o convidado fica de um lado e a pessoa misteriosa, do outro. Entre elas, uma parede impede que se vejam. Público e convidado não fazem ideia de quem está ali, só se sabe que ambos se conhecem e têm grande importância na vida um do outro. Dicas são apresentadas tanto pelo apresentador quanto por amigos do convidado especial.

Na estreia, por exemplo, Carolina Dieckmann, por vídeo gravado previamente, tentou ajudar Preta Gil a descobrir que se tratava de Alcione. O fim do mistério, porém, só acontece no meio do dueto, quando o telão se abre. Preta, aliás, ainda ganhou homenagens que lembraram a época do “Arquivo Confidencial”, do antigo “Domingão do Faustão”, com diversas pessoas se declarando a ela em vídeos ao final do quadro.

É claro que, dependendo de quem está no palco, a vontade de tentar descobrir quem é a pessoa misteriosa se torna inevitável. Preta, por exemplo, é de uma família de artistas e seria até óbvio imaginar que algum deles estivesse ali. No entanto, não foi o caso, embora a filha de Gilberto Gil tenha mencionado que Alcione é como “uma mãe” para ela.

Curioso é que já na semana seguinte, quando Matheus & Kauan foram as participações especiais, foi justamente a mãe da dupla, a Dona Sirlene, quem apareceu do outro lado da parede. Ou seja, nem sempre a pessoa misteriosa será alguém que os telespectadores conhecem ou admiram. O que pode ser interessante em alguns casos, mas também decepcionante em muitos outros.

O “Quem Vem Para Cantar”, no entanto, não é o único trunfo novo de Luciano Huck para o “Domingão” neste primeiro semestre. O apresentador tem ainda o “Salvou, É Seu!”. Assim como o primeiro, trata-se de uma versão brasileira de um formato internacional. Só que deve trazer mais agilidade ao programa e, dependendo de quem estiver participando, garantir ainda boas doses de emoção. É que o jogo coloca um convidado com R$ 1 milhão no bolso. Só que é preciso se virar para não perder tudo até o final do quadro. A estreia, porém, apesar de prevista para acontecer até junho, ainda não tem data certa divulgada.

“Domingão com Huck” – Globo – Domingo, às 17h30.