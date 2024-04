Cultura Quem são os finalistas do ‘BBB 24’? Conheça os perfis e relembre a trajetória

A final do Big Brother Brasil 24 será nesta terça-feira, 16, com um prêmio recorde de R$ 2,92 milhões para o vencedor. Os segundo e terceiro colocados serão premiados com R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

Os finalistas desta edição são Davi, Isabelle e Matteus. A seguir, vamos relembrar os destaques da trajetória de cada um deles no programa.

Davi no BBB 24

Davi Brito, mais conhecido como Davi, entrou no BBB 24 como um dos integrantes selecionados pelo público para o grupo Pipoca do segmento Puxadinho. Motorista de aplicativo de Salvador, Bahia, Davi é filho de pastores e tem o sonho de um dia cursar Medicina. Ele tem uma relação com Mani Rego, que é 20 anos mais velha e vende lanches na periferia de Salvador.

Durante sua participação no programa, Davi se envolveu em várias controvérsias e foi frequentemente centro de discussões. Ele foi criticado por cantar constantemente, o que irritava outros participantes. Um incidente notável envolveu o uso da expressão “psiu” dirigida a Yasmin Brunet, o que gerou debates sobre preconceito linguístico e culminou com um pedido de desculpas de Davi, embora Yasmin tenha se sentido manipulada pela conversa.

Outros momentos de tensão envolvendo o brother incluíram uma briga intensa durante a qual suas roupas foram jogadas na piscina por Leidy Elin, e uma acusação de agressão contra a cantora Wanessa Camargo, que resultou na expulsão dela do programa.

Além dos desafios, Davi também acumulou prêmios significativos ao longo da temporada, incluindo R$ 120 mil em dinheiro, uma picape de R$ 281,9 mil, um videogame, um celular, e vouchers de R$ 10 mil para compras.

Líder: 3 vezes

Anjo: nenhuma vez

Paredão: 6 vezes

Isabelle no BBB 24

Isabelle Nogueira, uma dançarina de 31 anos de Manaus, tem formação em Letras e uma carreira em dança folclórica. Ela entrou na casa e rapidamente se alinhou com Davi, um dos competidores mais fortes. A relação de Isabelle mudou ao longo do programa, formando uma parceria inesperada com Matteus, que inicialmente não estava entre seus aliados.

Ela se destacou nas competições, acumulando diversos prêmios, incluindo um notebook, uma Smart TV, uma viagem e R$ 59 mil em dinheiro. Em uma das provas do líder, Isabelle optou por receber R$ 44,5 mil, deixando a liderança para Beatriz, o que demonstrou sua habilidade estratégica.

Isabelle enfrentou vários paredões, sendo uma constante ameaça a outros jogadores, mas suas habilidades sociais e estratégicas permitiram que ela avançasse para as fases finais do programa.

Líder: nenhuma vez

Anjo: 2 vezes

Paredão: 7 vezes

Matteus no BBB 24

Matteus Amaral, de Alegrete, Rio Grande do Sul, entrou no BBB 24 vivendo de uma bolsa de estudos de R$ 300. Criado por sua mãe e avó, que era empregada doméstica, Matteus já tinha experiência em concursos de beleza e gostava de se manter ativo com esportes.

No programa, Matteus foi chamado de “planta” por Leidy Elin, o que levou a um dos raros conflitos que teve na casa. Ele teve um relacionamento breve com Deniziane, que terminou antes dela ser eliminada. Depois, Matteus desenvolveu um interesse por Isabelle, mas o romance demorou a decolar, com o primeiro beijo acontecendo apenas na reta final do programa.

Matteus conseguiu evitar várias eliminações e também acumulou bons prêmios, incluindo uma viagem internacional, um carro, uma Smart TV, uma geladeira, R$ 5 mil em eletrodomésticos e R$ 25 mil em dinheiro. Esses prêmios destacam sua capacidade de se manter no jogo e de aproveitar as oportunidades nas provas.

Na reta final do BBB 24, Matteus se destacou por manter boas relações com os outros participantes e por sua estratégia discreta, que o levou longe no jogo e lhe rendeu vários prêmios.

Líder: 4 vezes

Anjo: 6 vezes

Paredão: 5 vezes