Cultura Quem era Luana Caroline Lima, influenciadora assassinada em no interior de SP enquanto dormia

A influenciadora Luana Caroline Verdi Lima, de 34 anos, foi assassinada pelo marido, Victor dos Santos Lima Bezerra, de 36 anos, nesta quarta-feira, dia 1º. Ela foi morta enquanto dormia em sua casa, em um condomínio em São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo.

Luana e Victor eram pais de gêmeos, de 11 anos, e, após cometer o crime, o homem se matou, segundo informação confirmada pela Polícia Civil à reportagem.

Luana tinha mais de 60 mil seguidores em seu perfil nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos sobre maternidade e monitorava publicidade que seus filhos faziam para marcas no Instagram.

A influenciadora também publicava vídeos sobre rotina de alimentação, saúde e educação dos filhos, além de participar de desafios virais na internet ao lado dos gêmeos. Os vídeos da família tinham entre 50 a 100 mil visualizações.

O último registro de Luana, sem ser os com conteúdos de parceria dos filhos com marcas, foi feito no dia 16 de outubro. Na legenda, ela se definia como uma pessoa que “ria de tudo”.

“Eu amo ser essa garota que fala alto, que ri de tudo, moleca, mãezona, distraída, brava, de várias amizades e ao mesmo tempo reservada. E que ama um por do sol. Sim, eu aprendi a me amar cada vez mais”, escreveu, na ocasião.

De acordo com familiares do casal, Luana queria se separar de Victor, após 20 anos casados. O caso foi registrado como feminicídio e suicídio na Delegacia Seccional de Rio Preto.