Quem era Isabelle Thomas, mulher de cineasta indicado ao Oscar encontrada morta nos EUA?

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Isabelle Thomas, atriz de 39 anos e mulher do produtor Bradley Thomas, foi encontrada morta na no fim de janeiro. Seu corpo foi localizado próximo à piscina de um hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conforme a polícia local, a causa da morte teria sido suicídio.

Nascida na Inglaterra e integrante da aristocracia britânica, a artista era filha de Sir Henry Lawrence, sétimo baronete de Lucknow, e estudou na Universidade de Oxford.

Um dos destaques da carreira de Isabelle ocorreu quando ela aconselhou o ex-primeiro-ministro do Reino Unido David Cameron no desenvolvimento de uma startup, lançada em 2010. Ela também atuou em filmes como Wandering Hearts, de 2017, e trabalhou como DJ.

Casada com Bradley desde 2018, a atriz tinha dois filhos, frutos do relacionamento, e era madrasta de outros dois, que nasceram em um relacionamento anterior do cineasta.

Bradley é produtor de filmes como Assassinos da Lua das Flores (de Martin Scorcese, indicado ao Oscar deste ano), Quem Vai Ficar com Mary (1998) e Triângulo da Tristeza (2022) – que contou com uma perda repentina no elenco: a jovem atriz Charlbi Dean morreu devido a uma sepse, aos 32 anos.

Em declaração ao LA Times, a família de Isabelle a chamou de “a luz de nossas vidas”. “Ela foi corajosa e aproveitou todas as oportunidades da vida sem medo, derramando amor e bondade sobre seus amigos, familiares e filhos ao longo de seu caminho”, dizia o comunicado.

Onde buscar ajuda?

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato com o Canal Pode Falar pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site Mapa da Saúde Mental traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.