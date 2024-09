Quem é Vivi Fernandez, produtora de conteúdo adulto confirmada em 'A Fazenda 2024' - O Liberal

A influenciadora Vivi Fernandez, de 46 anos, está entre os quatro novos integrantes do reality show A Fazenda, da TV Record. Este não é o primeiro reality de que ela participa, já que é egressa da segunda edição de A Grande Conquista, da mesma emissora.

Ela nasceu em Brasília e mora em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Atriz, modelo e dançarina, Vivi começou a carreira no concurso A Nova Loira do Tchan, na televisão. Atualmente, ela é influenciadora e produz conteúdo adulto para plataformas digitais.

Vivi foi também uma “Mallandrinha”, como eram chamadas as assistentes de palco no programa de Sérgio Mallandro, e participou de programas de pegadinhas com câmeras escondidas. Também ficou conhecida por seu trabalho na indústria de filmes adultos, que estrelou nos anos 2000.

Pouco antes de entrar no confinamento do reality show, ela se casou com o empresário Marcelo Toledo em uma cerimônia no litoral paulista.

Em agosto, ao participar do programa SuperPop, de Luciana Gimenez, Vivi relatou que já passou por dois acidentes de carro graves e teve uma experiência de “quase morte”.