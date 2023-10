Quem é Tamara Dalcanale, mulher do ator Kayky Brito e mãe de 3

Jornalista e influenciadora, Tamara Dalcanale, mulher de Kayky Brito, tem mais de 82 mil seguidores no Instagram. Companheira do ator desde 2020, ela é dona de uma marca de bolsas chamada GOA, e mostra sua rotina com a família e sua empresa nas redes sociais.

Avistada pela primeira vez com Kayky no Carnaval de 2020, Tamara anunciou sua gravidez em junho de 2021. O casal tem o pequeno Kael, hoje com quase 2 anos. Ela também é mãe de Felipe, 7, e Carolina, 5, frutos de um relacionamento anterior.

Tamara reside em Curitiba, no Paraná, com o ator e as crianças. No último sábado, 30, ela comemorou a alta de Kayky em seu Instagram, e contou que voltará para a cidade enquanto seu marido se recupera.

“Com o coração muito alegre, porém partido, agora é minha hora de ir”, escreveu. “Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar”.

“Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver”, ressaltou. “Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário”.

Relação entre Tamara e família Brito

Com as comemorações a respeito da alta de Kayky, a relação entre a mulher e a família do ator se tornou alvo de especulação. Seguidores perceberam que Tamara não aparece nos registros publicados pela família de Kayky.

Em publicação feita pela irmã do ator, Sthefany Brito, é possível ver uma “festa” de comemoração para a alta de Kayky – mas não há foto ou menção de Tamara.

Nas fotos postadas por Dalcanale, estão somente ela, seu marido e seus filhos. Também não há menção da família Brito.

Um registro da noite do acidente, divulgado no último domingo, 1º, no Domingo Espetacular, mostra Kayky e Bruno de Luca conversando com uma mulher. Brito tenta interagir e aproxima seu rosto ao da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo colega.

O Estadão entrou em contato com Tamara, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.