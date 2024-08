Quem é Muse Maya, participante desclassificada do ‘Estrela da Casa’?

Muse Maya, que seria participante do novo reality show musical Estrela Da Casa, foi desclassificada antes do início da competição, segundo uma nota da Globo à imprensa, disponibilizada no sábado, 10. Em seu lugar entrou a participante Thália, da região de Acari, no Rio de Janeiro.

Também segundo a nota da emissora, Maya teria sido desclassificada por causa de um “impedimento contratual”. Entenda mais sobre a saída da cantora do programa aqui.

Muse Maya, nome artístico de Joanna Santiago Ribeiro, é natural de Maricá, no Rio de Janeiro, mas atualmente mora na capital do estado, no Morro da Babilônia. Segundo ela, o nome foi criado originalmente para uma personagem de RPG (Role Playing Game em inglês, ou Jogo de Interpretação de Papéis).

Ela é filha de uma cantora de jazz e de um diretor de teatro, e iniciou a carreira como cantora aos 16, e também trabalha em outras áreas artísticas, como a atuação. Graças ao ofício de atriz, Maya estrelou na série original da Globoplay A Vida Pela Frente, escrita por Leandra Leal, em 2023.

A artista revelou ser autodidata com relação às suas produções: desenha e costura o próprio figurino e faz cabelo e maquiagem para apresentações e gravações. A preocupação da artista com o audiovisual se reflete em seus outros trabalhos, como no clipe musical de Jogo Duro, um de seus sucessos como cantora. O clipe foi filmado em Paris, confira aqui .