Quem é Marlon Wayans, ator de ‘As Branquelas’ que participa da Farofa da Gkay?

O ator Marlon Wayans, conhecido por ter atuado na comédia As Branquelas ao lado do irmão, Shawn Wayans, marcou presença na Farofa da Gkay e até foi visto aos beijos com a cantora Gabi Martins na festa desta segunda-feira, 4. O evento, já tradicional entre os influenciadores, é feito em comemoração ao aniversário de Gessica Kayane.

Marlon tem 51 anos e, além de ator, é roteirista, comediante, produtor e diretor. Ele é reconhecido, na maioria das vezes, pelos trabalhos que realizou ao lado de Shawn. Os dois também já atuaram juntos em Todo Mundo em Pânico, Todo Mundo em Pânico 2, Vizinhança do Barulho, O Pequenino e na sitcom Dupla do Barulho.

Segundo o site oficial do artista, seus filmes arrecadaram mais de US$ 1 bilhão – ou R$ 4,9 bilhões, conforme a cotação atual – em bilheteria mundialmente. Recentemente, ele fez parte do elenco do filme Air: A História Por Trás do Logo ao lado de Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman e Viola Davis.

O ator foi casado com a atriz Angelica Zachary por 8 anos. Os dois se separaram em 2013 e, juntos, têm dois filhos: Kai Zackery Wayans, de 23 anos, e Shawn Howell Wayans, de 21.

Nesta segunda, a festa da influenciadora teve shows de Claudia Leitte, Leo Santana e Pedro Sampaio. As comemorações vão até quarta, 6, e artistas como Wesley Safadão, É o Tchan, Sorriso Maroto, Xand Avião, Kevin O Cris e Zé Vaqueiro também devem se apresentar.