Quem é Mário Gomes, ex-ator da Globo e candidato a vereador que foi despejado no Rio

Mário Gomes, ator brasileiro de 72 anos, é candidato a vereador pelo Rio de Janeiro. Ele anunciou recentemente em suas redes sociais que está sendo despejado, após perder um processo trabalhista de uma fábrica de confecções que tinha no Paraná.

Desde 2018, Gomes está afastado da carreira de ator. Ele é casado com Raquel Palma e é pai de quatro filhos.

Desde 2019, o ator está envolvido em um processo de violação dos direitos trabalhistas, pela perda de causa movida por ex-funcionários de uma fábrica de confecções da qual era dono, no Paraná, chamada MG Confecções.

O Estadão teve acesso à data da ordem de despejo e da penhora da propriedade onde o ator reside com a família, desde 2002, que foi expedida em 6 de setembro, para pagamento das dívidas.

A mansão, localizada na “Beverly Hills carioca”, em Joatinga, também acumulava dívidas com o IPTU que somavam mais R$ 100 mil. Avaliada, segundo o jornal Extra, em R$ 20 milhões, ela foi arrematada por R$ 720 mil. O ator alega, em seu Instagram, a “inconstitucionalidade” da decisão judicial, disse que não saíra do imóvel, e completa pedindo ajuda para Pablo Marçal, Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, Nikolas Ferreira, entre outros.

Em suas redes sociais, Gomes explica, em um vídeo em que discute com a oficial de justiça: “Querem me colocar na rua com meus 4 filhos, a minha esposa, minha cadela manchinha, minha gata vesguinha e minha coelha xuxuca”. Ele pede ajuda, por meio do Instagram, e diz que não sairá do imóvel.

Além dos vídeos em que mostra sua situação com a penhora da propriedade, o ator filmou o processo de mudança e retirada dos móveis da casa. “A gente ri pra não chorar”, escreve, na legenda.

Quais foram os principais trabalhos de Mário Gomes na TV

O ator de 72 anos já fez parte de folhetins clássicos da Rede Globo, como Vereda Tropical, em que interpretou Luca, e Guerra dos Sexos, em que viveu o personagem Orlando Cardoso, conhecido como Nando.

Outras produções de destaque de Gomes foram: O Pulo do Gato, como Procópio, Gabriela, como Berto, e Bicho do Mato, como Paguá.