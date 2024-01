Quem é Lucas Henrique, que disputa para ser participante do ‘BBB 24’

Lucas Henrique é um dos novos participantes do BBB 24 divulgados pelo Fantástico neste domingo, 7. Ao todo, serão 13 pessoas que participarão de uma dinâmica com a escolha pelo público de dois novos integrantes do elenco definitivo do reality e ainda uma repescagem com outros seis dos competidores, a serem escolhidos por quem já está na casa. O diretor Boninho tem chamado o grupo de ‘Puxadinho’.

Professor de educação física, Lucas Henrique tem 29 anos e é do Rio de Janeiro. Segundo informações da produção do programa, ele é filho de uma empregada doméstica – que morreu em 2017 – e não conheceu o pai. Frequenta uma igreja evangélica desde os 12 anos, e é casado com uma mulher que conheceu lá.

No futebol, torce para o Vasco, e no carnaval, torce pela Mangueira. Já chegou a participar de uma edição do Que História É Essa, Porchat, do GNT, e seu apelido é Lucas Buda Capoeira

Dinâmica

Ainda neste domingo será aberta a votação do público para a escolha de dois destes 13 participantes para entrar em definitivo no BBB 24 – um homem e uma mulher. Os escolhidos já serão introduzidos ao grupo durante o programa de estreia, nesta segunda, 8.

Em relação aos 11 restantes, haverá uma dinâmica que Boninho chamou de “Puxadinho”: seis deles serão escolhidos para integrar oficialmente o elenco do Big Brother Brasil, mas desta vez a votação não será feita pelo público, e sim pelos 18 participantes que já estarão na casa.

A expectativa é de que todos os 26 participantes já dividam a casa do BBB 24 no programa de estreia nesta segunda, 8.

Quem são os participantes

O grupo Camarote do BBB 24 já possui seis nomes confirmados: Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, MC Bin Laden, Rodriguinho, Vanessa Lopes e Vinicius Rodrigues.

Já o Pipoca, composto por “anônimos”, conta com Leidy Elin, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Mateus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda e Lucas Luigi.

Quando estreia o BBB 24

O Big Brother Brasil deste ano estreia na segunda-feira, 8, a partir das 22h25, na Globo.