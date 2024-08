Cultura Quem é Lorena Maria, mãe da primeira filha do cantor Mc Daniel

O cantor MC Daniel anunciou que será pai pela primeira vez na última segunda-feira, 19. O artista havia assumido o namoro com a atriz Lorena Maria há menos de um mês. Nesta terça-feira, 20, Lorena publicou um vídeo de Daniel e da mãe, que dizia “estar feliz com a filha da Lorena Maria”. A bebê deve se chamar Vênus.

Além de atriz, Lorena também é empresária. Ela é dona de uma marca de cosméticos, focada em produtos para cabelos cacheados, e outra de lingeries. A artista acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

A empresária é amiga de celebridades como MC Rebecca e já viveu romances com diversos nomes conhecidos. Lorena namorou o DJ Rennan da Penha os dois terminaram o relacionamento em 2021, mas o motivo não foi revelado e já foi apontada como affair do humorista Whindersson Nunes.

A atriz começou a ficar com MC Daniel em abril deste ano. O cantor a pediu em namoro oficialmente durante uma viagem para a Grécia no começo de agosto. Na segunda, o artista falou sobre seu “sonho” em ser pai.

“Meu sonho é ter uma criança para eu amar, cuidar, dar carinho. … Eu não quero falar para o meu filho ou minha filha que ele tinha bisavós incríveis e não ter uma foto para mostrar, isso iria me dilacerar”, disse.

Na terça, 20, Lorena apareceu chorando em seus stories no Instagram, afirmando estar “nervosa” com a gestação. “Chorando muito, tentando entender, aceitar… Meu alívio foi o papai, a família do papai e a minha família”, afirmou.