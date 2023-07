Quem é Kaique Cerveny, suposto affair de Juliette visto em show da cantora neste domingo

Um novo nome está sendo apontado como o affair de Juliette. Kaique Cerveny, 25, foi visto acompanhando a cantora e ex-BBB durante as suas apresentações em São Paulo, no festival Tão Ser Tão da cultura nordestina. Nos stories, o jovem também é visto chegando ao local com a artista.

Cerveny é crossfiteiro e estudante de nutrição. Nas redes sociais, Kaique já possui mais de 160 mil seguidores e compartilha sua vida fitness e sua rotina como atleta. Em maio, foi campeão do CrossFit Copa Sur, evento no qual liderou a semifinal da América do Sul.

Além de Kaique, celebridades também estavam celebrando a apresentação da artista, como a cantora Claudia Leite, a atriz Vitória Strada e Anna Rita Cerqueira. O ator e ex-BBB Gabriel Santana também marcou presença.