Quem é Júlia Rodrigues, modelo apontada como novo affair de Gabigol

Nesta terça-feira, 29, a modelo Júlia Rodrigues, apontada como o novo affair de Gabigol, publicou um álbum de fotos com um look poderoso para a festa de aniversário de 27 anos do jogador, no Rio de Janeiro. A influenciadora escolheu um vestido longo e decotado de frente única, e arrancou elogios dos seguidores.

A jovem de 24 anos já foi namorada de Vinícius Jr. O relacionamento com Gabigol, por sua vez, teria começado no fim de julho. Ela já esteve duas vezes no estádio do Maracanã, no Rio, para assistir ao atacante do Flamengo.

Quem é Júlia Rodrigues

A influenciadora digital também é modelo e atriz. Júlia começou a carreira participando de campanhas publicitárias e atua como modelo fotográfica. Em 2016, ingressou nas redes sociais e, por lá, compartilha a sua rotina e o seu trabalho. A carreira da jovem inclui conteúdos sobre beleza, cabelo, roupa, maquiagem e viagens ao exterior.

Em seu perfil no Instagram, Júlia também publica vídeos com receitas de doces e cliques ao lado de celebridades como Manu Gavassi, Isis Valverde e Giulia Be.