Quem é Josiane Viana, vencedora do Miss Brasil Terra 2024? - O Liberal

A jovem Josiane Viana, de 26 anos, do Amapá, foi coroada como vencedora do concurso Miss Brasil Terra 2024. Ela superou outras 24 candidatas no evento, que ocorreu na noite de sexta-feira, 30, no Teatro Sheraton, em São Paulo, e levou R$ 30 mil para casa.

Com a decisão, Josiane vai representar o Brasil no Miss Terra, o concurso mundial, que ocorre em novembro nas Filipinas. A última miss brasileira, Morgana Carlos, de 28 anos, ficou entre as oito finalistas na disputa de 2023.

Josiane é modelo e estudante de Direito, tem 1,74 m de altura e acumula 12,2 mil seguidores no Instagram. Ela foi escolhida em julho como representante do Amapá no Miss Brasil Terra. Na época, disse que só decidiu em maio que participaria do concurso nacional, mas que já vinha preparando seu corpo e estudando inglês para estar pronta para as disputas.

Ela também afirmou que estar no Miss Brasil Terra era uma “experiência única”, pois dava “voz e oportunidade para engrandecer as riquezas multiculturais sustentadas na nossa miscigenação indígena, africana e europeia, como o Marabaixo, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil; a Fortaleza de São José de Macapá.”,

Josiane não é natural do Amapá, mas sim do Pará. O Estado natal da modelo já tinha uma representante, então ela escolheu competir pelo Amapá para representar a Região Norte. Antes da disputa no Miss Brasil Terra, ela passou por uma cirurgia de rinoplastia e também compartilhou o processo com seus seguidores no Instagram.