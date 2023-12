Quem é Hytalo Santos, influenciador que doou iPhone para convidados de casamento

Nesta sexta-feira, 1, o influencer paraibano Hytalo Santos chamou a atenção nas redes sociais pelo seu casamento com o cantor Euro. Além do evento, o influenciador investiu no convite – que acompanhava um iPhone 15 Pro Max gratuito para cada convidado. Mesmo assim, na cerimônia, que aconteceu na última quinta-feira, 30, ele se queixou de que o casamento estaria vazio.

Hytalo, que afirma ser milionário, revelou ao jornal Extra que gastou mais de R$ 700 mil nos convites e cerca de R$ 4 milhões no casamento.

Hytalo se define como “um paraibano sonhador que ama seu povo e nunca desistiu de lutar”. Ele é natural de Cajazeiras, no interior da Estado. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, o criador de conteúdo ficou famoso por vídeos de dancinha.

Com estilo similar ao de Carlinhos Maia, Hytalo reúne várias pessoas – geralmente comediantes – em uma casa e compartilha sua rotina.

O influenciador não esconde sua fortuna em seus vídeos. Em diversas ocasiões, Hytalo já presenteou amigos com carros e até casas. Ele também “adotou” mais de dez jovens, em situação de vulnerabilidade, e ajuda a sustentá-las com o pagamento de necessidades básicas.

Na última quinta-feira, 30, ele se casou com Euro, que é empresário, cantor e também influenciador.