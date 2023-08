Quem é Chico Moedas, namorado de Luísa Sonza homenageado por ela em novo álbum

No mais novo disco de Luísa Sonza, Escândalo Íntimo, há uma declaração de amor com destinatário claro: a bossa nova Chico, dedicada ao seu namorado, Chico Moedas. O influenciador, de 27 anos, assumiu seu relacionamento com a cantora em julho – e desde então, se tornou assunto também no mundo da música.

Chico Veiga é do Rio de Janeiro e começou a se tornar conhecido na internet após participar de lives no canal de Casimiro Miguel, o Cazé. O apelido “Moedas” vem de “coin”, derivado do hábito do rapaz de investir em bitcoin.

O influenciador chegou a participar da cobertura da Copa do Mundo de 2022 e está presente em uma vários quadros de Casimiro. Juntos, Chico e Cazé geralmente reagem a mansões de celebridades e brincam entre si.

Luísa conheceu Chico através de uma entrevista que ele deu no podcast Match, o Papo, do aplicativo Tinder. O papo dele com Valentina Bandeira repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção da cantora.

Após assistir um trecho do programa no TikTok, ela chegou a comentar: “Gente, quem é?”. Segundo a cantora em entrevista ao Pod Delas, era de madrugada e ela imediatamente procurou por Chico e entrou em contato.