Quem é Carola Díaz, apontada como affair de Neymar por imprensa espanhola

Apontada como novo affair do Neymar pela imprensa espanhola, Carola Díaz é modelo, mora em Barcelona, onde também trabalha como garçonete.

Segundo informações do jornal La Vanguardia, Neymar e Carola estariam em um relacionamento amoroso há meses. Díaz, frequentemente, viaja a Paris para encontros com o jogador de futebol.

Conhecida por ser amiga da cantora argentina Tini, a modelo e garçonete trabalhou no mesmo local que Clara Chía, atual do jogador Gerard Piqué

Nas plataformas de mídia social, Díaz tem uma base de seguidores de 192 mil pessoas, com nomes como Vini Jr. e Carol Dantas, mãe do primeiro filho de Neymar, entre eles.

Nas redes sociais, Neymar negou as alegações sobre o seu suposto relacionamento com Carola Díaz. Em meio aos rumores, Bruna Biancardi, que espera um filho de Neymar, manifestou sua decepção, dizendo que a sua prioridade no momento é a filha que está por vir, Mavie. O casal, que está junto desde março de 2022 e anunciou a gravidez em abril do mesmo ano, enfrenta agora essas alegações de affair.