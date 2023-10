Cultura Quem é Bianca Chaboudet, repórter de TV que foi vítima de assédio ao vivo no Rio?

Nesta segunda-feira, dia 2, a repórter Bianca Chaboudet foi vítima de assédio enquanto fazia uma passagem ao vivo para o RJTV. Na ocasião, a jornalista noticiava uma ação da Defesa Civil contra afogamentos em Maricá, no Rio de Janeiro, quando foi surpreendida por um homem que tentou beijar o seu rosto.

Na terça, 3, a polícia identificou o criminoso e ele foi indiciado por importunação sexual. A pena pode chegar a 5 anos de prisão.

A repórter fez uma publicação no Instagram comentando a situação. Ela relatou ter ficado desestabilizada. “Foi uma sensação horrível”, descreveu.

Natural de Nova Friburgo, Bianca tem 25 anos e se formou em jornalismo em 2020. Ela passou a atuar como videorrepórter na Inter TV RJ, afiliada da Rede Globo, em junho do ano passado em Maricá.

No Instagram, a repórter costuma compartilhar reportagens de destaque e momentos divertidos que viveu durante o exercício da profissão. Ela publica “bastidores” dos desafios que enfrenta com o vento e com mosquitos nas gravações.

Em junho, a repórter compartilhou uma passagem que fez ao vivo enquanto descia de uma tirolesa com uma prancha em Saquarema. Em março, Bianca noticiou o caso de um homem que tentou assaltar um estabelecimento, também na cidade, usando uma pistola de cola quente.