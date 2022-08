Quem é Anne Heche, atriz que sofreu acidente e teve sérios danos cerebrais

Anne Heche, 53 anos, que sofreu um grave acidente em Los Angeles na sexta-feira, 5, e está em coma, com sérios danos cerebrais e ventilação mecânica, é conhecida por atuar em Seis Dias, Sete Noites (1998) com Harrison Ford, Donnie Brasco (1997), Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997), Psicose (1998) e, mais recentemente, na série Chicago P.D. Sua carreira, porém, começou nos anos 1980.

A atriz americana foi revelada quando interpretou uma das gêmeas Vicky Hudson and Marley Love na novela Another World, exibida entre 1987 e 1991. Sua atuação lhe rendeu o Daytime Emmy Award, entre outros prêmios.

Nos anos 1990, ela começou a atuar em filmes. Anne Heche fez mais de 30 filmes, entre os quais estão, ainda Volcano (1997) e Seis Dias, Sete Noites (1998). Participou, também, de séries como Homens às Pencas, Masters of Science Fiction e Hung, além de ter tido um papel coadjuvante em Chicago P.D.

A vida de Anne Heche

Atriz, diretora e roteirista, Anne Celeste Hech nasceu em Ohio, no dia 25 de maio de 1969. Teve uma infância complicada, por questões financeiras, e também por causa de seu pai. A atriz chegou a dizer que foi abusada sexualmente por ele até os 12 anos. Ela tinha 13 quando ele, homossexual não assumido, morreu, de Aids.

Em 2018, a atriz relatou ter sido descartada de um filme por se recusar a fazer sexo oral em Harvey Weinstein, condenado mais tarde por violação e abuso sexual. Ela disse que o que passou na infância lhe deu forças para enfrentar o todo-poderoso produtor de Hollywood.

Foi descoberta por um agente durante uma peça na escola. Ela fez o teste, conseguiu o papel, mas sua mãe insistiu para que ela, que tinha 16 anos, terminasse a escola. Deixou passar o primeiro trabalho, mas aceitou o da novela Another World, que surgiu quando ela tinha 17. Foi ali que tudo começou.

Anne Heche namorou a apresentadora Ellen DeGeneres entre 1997 e 2000. Em 2001, ela se casou com o cameraman Coleman ‘Coley’ Laffoon. Seu primeiro filho, Homer Heche Laffoon, nasceu em 2002. Eles ficaram juntos até 2007 e Laffoon chegou a pedir a custódia do filho, alegando que a ex-mulher precisava de ajuda. Em 2009 nasceu Atlas Heche Tupper, de sua relação com James Tupper, que durou 11 anos, até 2018.

Em 2003, ela publicou um livro de memórias: Call Me Crazy.

A atriz atuou recentemente em alguns filmes que ainda estão inéditos, entre os quais estão What Remains, Supercell, Chasing Nightmares e Wake.

O acidente de Anne Heche

A atriz Anne Heche sofreu um acidente grave na última sexta-feira, 5, em Los Angeles. Ela bateu o carro em que dirigia na garagem de um condomínio de apartamentos, dando ré e saindo em alta velocidade. Em uma rua residencial, ela continuou acelerando o veículo, que acabou colidindo contra uma casa e iniciando um incêndio.

As primeiras notícias davam conta de que ela teria sofrido sérias queimaduras e danos significativos no pulmão. Mais recentemente, revelaram que ela teve danos cerebrais extremos. A imprensa americana fala em morte cerebral e diz que os aparelhos que a mantém viva devem ser desligados em breve, após avaliação se seus órgãos poderão ser doados, como era um desejo dela. A imprensa americana também fala sobre um exame de sangue, que teria detectado cocaína e fentanil.

Filmes com Anne Heche

Confira o trailer de filmes em que Anne Heche atuou.

Seis Dias, Sete Noites

Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado



Psicose

Donnie Brasco