Quem é a Suposta filha do cantor Leonardo que desistiu de teste de DNA?

Dyane Akacio, a mulher de 27 anos que alegou ter recebido uma carta da mãe biológica que afirmava que o cantor Leonardo, de 60, seria o seu pai, desistiu provisoriamente de realizar o teste de DNA. A jovem mora em Portugal e diz que não pode vir ao Brasil até que seus documentos estejam organizados.

“Estou em Portugal e não posso deixar o país nos próximos meses por conta do meu documento que vence mês que vem, e o órgão que trata disso aqui em Portugal mudou. Até eu organizar as minhas coisas, esse caso está encerrado”, escreveu.

“Depois retomo com essa situação. Achei que seria mais fácil resolver, mas nem tudo depende de mim, minha vida não é um conto de fadas, eu vivo a realidade. E minha realidade é essa, não vou deixar de viver minha vida em um momento em que somente eu parei. Ninguém parou a vida por mim”, completou.

A história veio à tona em outubro, quando o caso foi reportado pelo programa Balanço Geral, da Record TV. A jovem foi adotada quando ainda era criança e, segundo o programa, se mudou para o Portugal para trabalhar como modelo.

Na ocasião, ela disse ter procurado o sertanejo pelas redes sociais, mas afirmou ter sido bloqueada. O Estadão não obteve retorno da assessoria de Leonardo para comentar o caso, mas, à época, a equipe do artista disse Ao Balanço Geral que estava em contato com a jovem e afirmou que Leonardo não se recusaria a fazer o teste.

Quem é Dyane Akacio?

Dyane Akacio nasceu no interior de São Paulo e se mudou para Lisboa, em Portugal, para perseguir a carreira de modelo. Segundo a jovem, ela foi adotado, mas sua mãe biológica deixou cartas que só foram reveladas neste ano, afirmando que a mulher seria filha de Leonardo.

Quando a história chegou à mídia, internautas logo procuraram as redes sociais de Dyane e apontaram que ela se parece fisicamente com Leonardo. Além disso, ela também canta: tem um canal no Youtube no qual já postou covers de cantoras como Juliette, além de vídeos sobre o dia a dia em Portugal.

Dyane tem um filho pequeno, que mora no Brasil com os avós. Em um vídeo no Youtube, ela disse que tinha planos de levar o menino para Lisboa, mas que ainda não tinha conseguido fazer isso.

O que diz Dyane?

“Sempre soube da adoção, … mas já estava bem resolvida com essa questão”, disse Dyane ao Balanço Geral. Segundo ela, os pais adotivos estavam recebendo cartas da mãe biológica da modelo desde o começo do ano.

“Em um primeiro momento, eu não queria ir atrás”, contou ela. “Eu quero também deixar claro que eu não quero dinheiro, eu não quero nada e não ambiciono nada disso. Eu só quero saber da minha história e se isso é verdade”, afirmou.

Caso o caso se mostre verídico, a mulher seria a sétima filha do cantor. O sertanejo é pai de Zé Felipe, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz, Pedro Leonardo e Monyque Isabella.