Quem é a madrinha famosa de Nala, filha de Iza?

Neste domingo, dia 13, Iza anunciou em seu Instagram que deu à luz à sua primeira filha, Nala, fruto do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. Pouco depois, foi revelado quem seria a madrinha da bebê.

A escolhida não poderia ser mais especial: Ivete Sangalo.

Durante o Rock in Rio, Ivete subiu ao palco com Iza e já havia deixado pistas sobre seu papel como madrinha. Ao se apresentar, ela exibiu uma jaqueta personalizada com o nome Nala, emocionando a plateia. “A hora que a madrinha chora!”, declarou Ivete.

Iza compartilhou o primeiro registro da recém-nascida nas redes sociais: uma delicada foto da mão da bebê, acompanhada de uma legenda que faz referência aos versos da famosa música Anunciação, de Alceu Valença. “Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais ”, escreveu Iza na postagem.

Gravidez Conturbada

Iza anunciou sua gravidez em abril de 2024. Em maio, ela e Yuri Lima disseram que estavam esperando uma menina. Em julho, o casal decidiu se separar após Iza expor uma traição do atleta.

Nas semanas seguintes, surgiram rumores sobre uma possível reconciliação entre eles. Naquela ocasião, a equipe da cantora informou que não confirmava nem negava o retorno do casal.

Posteriormente, ao Estadão, a assessoria de Iza informou que os dois voltaram a se encontrar, mas apenas para que Yuri pudesse acompanhar a gestação. A equipe esclareceu que eles não haviam reatado o relacionamento: “Eles não voltaram a se relacionar, mas Yuri é pai e estará presente nessa reta final da gravidez, oferecendo todo o apoio necessário. Eles formarão uma família para sempre, mesmo não estando juntos, pois ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais”, enfatizou a assessoria.