Quem dará à luz primeiro: Sabrina Sato Ou Isis Valverde?

“Completo 39 semanas e a Zoe está aqui ó, no bem bom, no conforto. Acho que ela não quer sair daqui tão cedo”, comentou Sabrina Sato, que chegou aos nove meses de gestação de sua primeira filha, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle.

A apresentadora da Record TV relata que engordou 18 quilos e disse que não tem nenhum problema com as mudanças corporais. “E a fome? E os desejos? Alguém explica…achei que ia diminuir com o tempo, mas não. Juro que não é frescura. É vontade de comer mesmo. Já ganhei 17,9kg pra não falar 18. De pura felicidade. E vocês sabiam que estou me amando mais cheinha?”, escreveu nas redes sociais.

Isis Valverde também alcançou os nove meses de gestação de Rael, primeiro filho com o modelo André Resende. A atriz da Globo pretende realizar um parto humanizado. “O natural é mais saudável tanto para o bebê quanto para a mãe”, ressalta.

Nas redes sociais, os internautas questionaram Isis sobre o dia do parto. “Quem vai ganhar neném primeiro? Sabrina ou você? Ou será que vão as duas no mesmo dia para a maternidade?”, escreveu um fã. A atriz respondeu: “Está correndo risco”, escreveu, aos risos.