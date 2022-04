Queen, Alicia Keys e Ricky Martin entram para acervo da Biblioteca do Congresso dos EUA

Canções e álbuns do Queen, de Alicia Keys de Ricky Martin foram incluídas no registro de gravações da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. A decisão é uma espécie de chancela: no momento em que são escolhidas para integrar o acervo da instituição, as músicas passam a oficialmente fazer parte da memória cultural do país, sendo consideradas clássicos atemporais.

Do Queen foi selecionado o álbum Bohemian Rhapsody; de Alicia Keys, seu primeiro disco, Songs in A Minor, que contava com músicas como Fallin. Ricky Martin entrou para o acervo com Livin’ la Vida Loca. Outros artistas incluídos foram Bonnie Rait (Nick of Times) e Linda Ronstadt (Canciones de mi Padre).

“Quando gravamos a música, devo admitir que não sabíamos nem se ela deveria ou não estar no disco. Então, com certeza nunca acreditamos que seria escolhida para a lista de gravações históricas da Biblioteca do Congresso”, disse Duke Fakir, último remanescente do grupo.

A biblioteca também em sua lista gravações fora do mundo da música. Entre eles, foram selecionadas este ano a coletânea de discursos do presidente Franklin D. Roosevelt e a narrações do 715º home-run do jogador de baseball Hank Aaron, feita por Milo Hamilton.