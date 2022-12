‘Quebra-Nozes é a despedida do Teatro Alfa

O Teatro Alfa, um espaço tradicional da dança em São Paulo, anunciou recentemente que fechará as portas definitivamente neste fim de ano. Para encerrar a programação, o teatro receberá O Quebra-Nozes, em sua 39ª edição.

O clássico natalino será apresentado pelo corpo da Cisne Negro Cia. de Dança.

Márcia Jaqueline e Cícero Gomes, primeiros-bailarinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, além de Isabella Gasparini e Luca Acri, solistas do The Royal Ballet de Londres, participam da montagem.

Dividida em dois atos, a história é da menina Clara que ganha diversos presentes na noite de Natal. Entretanto, seu encantamento se dá por um boneco quebra-nozes.

Quando todos na casa vão dormir, Clara vai para a sala brincar com seu novo amigo. Após adormecer, ela viaja para um reino encantado no qual os brinquedos ganham vida.

A menina é transportada para O Reino das Neves e Reino dos Doces. Por lá, Clara e o príncipe local são homenageados com danças típicas de vários países.

Criada em 1891 pelo compositor russo Tchaikovski, essa versão de O Quebra-Nozes tem direção artística de Hulda Bittencourt (in memorian) e Dany Bittencourt. l

Estreia hoje (9). 4ª a 6ª, 20h30; sáb., 17h/20h30; dom., 15h/18h30. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. R$ 100/R$ 160. bit.ly/quebranozesbale

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.