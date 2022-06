‘Que tal um Samba?’, nova música de Chico Buarque, chega às plataformas digitais

O cantor Chico Buarque lançou nesta sexta-feira, 17, sua nova música nas plataformas digitais. A faixa Que tal um Samba?, política, vislumbra um outro Brasil.

O lançamento de Que tal um Samba? foi o pontapé inicial de um novo momento da carreira de Chico Buarque. Dedicado à literatura no últimos anos, quando lançou o romance Essa Gente e o livro de contos Anos de Chumbo.

Na quinta-feira, o cantor e compositor também anunciou uma grande turnê por pelo menos 11 cidades brasileiras.

A turnê começará no dia 6 de setembro em João Pessoa e terminará em março do ano que vem, em São Paulo.

A música nova de Chico Buarque conta com participação do bandolinista Hamilton de Holanda.

Que tal um Samba? pode ser ouvida no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=G7i1g3I2AT4&t=2s

Confira abaixo a letra:

Um samba

Que tal um samba?

Puxar um samba, que tal?

Para espantar o tempo feio

Para remediar o estrago

Que tal um trago?

Um desafogo, um devaneio

Um samba pra alegrar o dia

Pra zerar o jogo

Coração pegando fogo

E cabeça fria

Um samba com categoria, com calma

Cair no mar, lavar a alma

Tomar um banho de sal grosso, que tal?

Sair do fundo do poço

Andar de boa

Ver um batuque lá no cais do Valongo

Dançar o jongo lá na Pedra do Sal

Entrar na roda da Gamboa

Fazer um gol de bicicleta

Dar de goleada

Deitar na cama da amada

Despertar poeta

Achar a rima que completa o estribilho

Fazer um filho, que tal?

Pra ver crescer, criar um filho

Num bom lugar, numa cidade legal

Um filho com a pele escura

Com formosura

Bem brasileiro, que tal?

Não com dinheiro

Mas a cultura

Que tal uma beleza pura

No fim da borrasca?

Já depois de criar casca

E perder a ternura

Depois de muita bola fora da meta

De novo com a coluna ereta, que tal?

Juntar os cacos, ir à luta

Manter o rumo e a cadência

Esconjurar a ignorância, que tal?

Desmantelar a força bruta

Então que tal puxar um samba

Puxar um samba legal

Puxar um samba porreta

Depois de tanta mutreta

Depois de tanta cascata

Depois de tanta derrota

Depois de tanta demência

E uma dor filha da puta, que tal?

Puxar um samba

Que tal um samba?

Um samba