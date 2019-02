‘Que isso não seja notícia daqui a um tempo’, diz Maju sobre ser 1ª negra no ‘JN’

Em entrevista ao Gshow, a jornalista Maju Coutinho falou sobre o fato de ser a primeira mulher negra a apresentar o “Jornal Nacional”, o que ocorrerá na edição deste sábado, 16. “Eu quero que isso não seja notícia daqui a um tempo. É um simbolismo grande, estou muito feliz, mas espero que esse simbolismo gere uma prática, e que elimine qualquer manchete”, afirmou Maju.

A jornalista ainda revelou que sua família se reunirá para assistir ao programa e falou sobre sua expectativa: “Estou muito feliz. Não dormi muito bem, fiz até uma meditação. É uma conquista de muita trajetória”.

Maju já trabalha no principal telejornal da Globo, mas na previsão do tempo. Desde 2017, ela também passou a apresentar o “Jornal Hoje”.

O anúncio de que Maju Coutinho integrará a escala da bancada do “Jornal Nacional” também rendeu elogios feitos por William Bonner. “Enfim, uma notícia pra alegrar todo mundo. História de talento, de dedicação, de conquista. História. A equipe e a bancada do JN dão as boas-vindas à Maju”, escreveu.