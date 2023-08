‘Quase faleci’, diz Anitta ao revelar detalhes sobre internação em 2022

Anitta declarou nesta segunda-feira, 21, o episódio complicado que enfrentou com a sua saúde no final do ano passado, quando precisou ser hospitalizada. Durante a sua participação no podcast Podpah, apresentado por Igor Cavalari e Thiago Marques, a cantora relatou que quase morreu.

“Quase faleci no ano passado. Tive a impressão, não sei se eu tive a impressão, se eu morri, se foi uma coisa espiritual, não sei. Mas sou grata, porque graças a isso consegui parar, olhar para mim e falar: ‘o que eu preciso mudar para melhorar?’ E consegui mudar a minha vida. Ter uma vida mais saudável, mais feliz”, contou.

A artista não comentou qual foi o diagnóstico, mas disse que perdeu 20 quilos e boa parte do seu cabelo. “Não estava conseguindo subir o segundo andar da minha casa. Perdi todo meu cabelo, isso daqui é tudo aplique, perdi a maioria dele, perdi 20 quilos. Minha família rezando por mim, todo dia, às seis da tarde.”

A artista pontuou ainda como era a sua rotina no hospital e disse que se amparou na sua fé para conseguir superar a situação. “Fiquei cinco meses nessa de hospital, tirar sangue, volta sangue, limpa… Eu falei: ‘cara, vou procurar uma ajuda espiritual’. Não espiritual de um passe, uma limpeza. Tenho a minha religião, o Candomblé. … E fui procurar a solução dentro, o corpo fala. O corpo está te pedindo para olhar para algo”, afirmou.

Segundo Anitta, o autoconhecimento foi fundamental para conseguir atingir a cura e perceber os seus próprios limites. “Você tem que estar preparado para olhar seus defeitos, suas sombras. Se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem com você, parar de culpar o outro pelos acontecimentos da sua vida. Conheci uma amiga que passou por algo muito pesado e melhorou com um médico naturalista, com autoconhecimento.”