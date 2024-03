Quarto Magia será fechado nesta quinta-feira no ‘BBB 24’, avisa Boninho

Boninho, diretor do Big Brother Brasil anunciou em suas redes sociais que fechará o quarto Magia nesta quinta-feira, 14. “Para que tanto quarto? Para que tanto conforto?”, comentou. A casa conta, neste momento, com 12 participantes, depois da saída de Yasmin Brunet na terça-feira, dia 12. “Amanhã (quinta-feira) de manhã, tchau quarto Magia. Acabou”, finalizou ele. Atualmente, os participantes utilizam quatro quartos dentro da casa: Magia, Gnomos e Fadas, além do Quarto do Líder. Atualmente, Davi dorme no quarto Magia junto dos aliados. Beatriz está no Quarto do Líder, depois de ter vencido a prova de resistência contra Davi.