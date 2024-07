Quarta temporada de ‘Emily em Paris’ ganha trailer; assista

A Netflix divulgou o trailer da quarta e última temporada da série Emily em Paris. A continuação do seriado americano será exibido pela plataforma em duas partes. A parte 1, com cinco episódios, estreia em 15 de agosto e a parte 2, também com cinco episódios, em 12 de setembro.

A comédia dramática criada por Darren Star estreou em outubro de 2020 na Netflix. Protagonizada pela atriz britânica Lily Collins, a trama traz a história da americana Emily Cooper se muda para Paris em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Na cidade francesa, ela precisa se adaptar e apresentar o ponto de vista americano para uma renomada empresa local de marketing.

Na quarta temporada, Emily, enquanto luta para conquistar uma estrela Michelin em seu trabalho, estará cada vez mais envolvida com Gabriel (Lucas Bravo). Ela, no entanto, se verá perdida diante de tantos eventos dramáticos ocorridos do casamento de Gabriel e Camille (Camille Razat).

Quem também precisará salvar o casamento é Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), ao mesmo tempo em que terá que lidar com um momento adverso em seu trabalho. Já Mindy (Ashley Park) estará às voltas com sua apresentação no festival de música Eurovision.